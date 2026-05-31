- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 828
- Час на прочитання
- 1 хв
Ярмоленко впритул наблизився до рекорду Шевченка за голами за збірну України
Тепер Андрія Ярмоленка лише один м'яч відділяє від рекорду Андрія Шевченка.
Вінгер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко впритул наблизився до рекорду Андрія Шевченка за голами за збірну України.
На 44-й хвилині товариського матчу проти Польщі 36-річний Ярмоленко забив з передачі Віктора Циганкова.
Для Ярмоленка це 47-й гол за національну команду. Йому залишилося забити один м'яч, щоб наздогнати рекордсмена Андрія Шевченка, на рахунку якого 48 голів у футболці "синьо-жовтих".
Після першого тайму збірна України перемагає поляків з рахунком 2:0. Перший гол у цьому поєдинку на 34-й хвилині забив форвард "синьо-жовтих" Роман Яремчук.
На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Польща — Україна.
Поєдинок з поляками стане першим для Мальдери в ролі головного тренера збірної України. Після цієї гри "синьо-жовті" проведуть ще один спаринг — 7 червня з Данією.
Оскільки Україна і Польща не вийшли на ЧС-2026, то цей спаринг стане для них підготовкою до Ліги націй-2026/27, де суперниками "синьо-жовтих" у Лізі В стануть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія. Перший матч команда Мальдери зіграє 25 вересня проти угорців.