ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
828
Час на прочитання
1 хв

Ярмоленко впритул наблизився до рекорду Шевченка за голами за збірну України

Тепер Андрія Ярмоленка лише один м'яч відділяє від рекорду Андрія Шевченка.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко / © УАФ

Вінгер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко впритул наблизився до рекорду Андрія Шевченка за голами за збірну України.

На 44-й хвилині товариського матчу проти Польщі 36-річний Ярмоленко забив з передачі Віктора Циганкова.

Для Ярмоленка це 47-й гол за національну команду. Йому залишилося забити один м'яч, щоб наздогнати рекордсмена Андрія Шевченка, на рахунку якого 48 голів у футболці "синьо-жовтих".

Після першого тайму збірна України перемагає поляків з рахунком 2:0. Перший гол у цьому поєдинку на 34-й хвилині забив форвард "синьо-жовтих" Роман Яремчук.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Польща — Україна.

Поєдинок з поляками стане першим для Мальдери в ролі головного тренера збірної України. Після цієї гри "синьо-жовті" проведуть ще один спаринг — 7 червня з Данією.

Оскільки Україна і Польща не вийшли на ЧС-2026, то цей спаринг стане для них підготовкою до Ліги націй-2026/27, де суперниками "синьо-жовтих" у Лізі В стануть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія. Перший матч команда Мальдери зіграє 25 вересня проти угорців.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
828
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie