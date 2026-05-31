Ярмоленко впритул наблизився до рекорду Шевченка за голами за збірну України

Андрій Ярмоленко / © УАФ

Вінгер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко впритул наблизився до рекорду Андрія Шевченка за голами за збірну України.

На 44-й хвилині товариського матчу проти Польщі 36-річний Ярмоленко забив з передачі Віктора Циганкова.

Для Ярмоленка це 47-й гол за національну команду. Йому залишилося забити один м'яч, щоб наздогнати рекордсмена Андрія Шевченка, на рахунку якого 48 голів у футболці "синьо-жовтих".

Після першого тайму збірна України перемагає поляків з рахунком 2:0. Перший гол у цьому поєдинку на 34-й хвилині забив форвард "синьо-жовтих" Роман Яремчук.

Поєдинок з поляками стане першим для Мальдери в ролі головного тренера збірної України. Після цієї гри "синьо-жовті" проведуть ще один спаринг — 7 червня з Данією.

Оскільки Україна і Польща не вийшли на ЧС-2026, то цей спаринг стане для них підготовкою до Ліги націй-2026/27, де суперниками "синьо-жовтих" у Лізі В стануть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія. Перший матч команда Мальдери зіграє 25 вересня проти угорців.

