ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
1709
Час на прочитання
3 хв

"Його вже списали": Верховен заступився за Усика після їхнього бою

Нідерландець здивований шквалом критики на адресу українця.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Усик — Верховен

Усик — Верховен / © Associated Press

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен прокоментував реакцію світу боксу на його поразку від чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF українця Олександра Усика.

Нідерландець в інтерв'ю The Ring заступився за свого суперника, який зіткнувся з шквалом критики через нібито непереконливу перемогу над кікбоксером.

Також Верховен укотре заявив, що хоче провести реванш з українцем.

"Люди не можуть просто віддати належне. Не треба забувати, що він не так давно ефектно нокаутував Дюбуа, а сьогодні його вже списали. І все це лише через бій з кікбоксером.

Ми подали апеляцію. І я не прошу нічого складного — просто визнати, що ситуацію можна було вирішити краще. Люди помиляються, і це нормально.

Зараз я хочу реванш. Думаю, це реальна історія. Я чув, що є інтерес до повторного бою, бо я був попереду і контролював поєдинок до зупинки", — зазначив Ріко.

Огляд бою Усик — Верховен

Усик — Верховен: підсумки бою

Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Спочатку українець відправив суперника в нокдаун, а потім пішов добивати його і рефері зупинив бій за секунду до завершення 11-го раунду.

Верховен після поразки від Усика обурився рішенням рефері, заявивши, що той передчасно зупинив поєдинок.

Ріко вже подав офіційний протест щодо результату бою з Усиком.

Також Верховен розкритикував рефері через те, що той нібито скоротив обов'язковий відлік часу для відновлення після нокдауну.

У WBC уже висловилися щодо суперечливої зупинки бою Усик — Верховен.

Відомий американський тренер Тедді Атлас став на захист рефері, який зупинив бій Усик — Верховен.

На момент завершення бою нідерландець мав мінімальну перевагу на записках одного з суддів, тоді як ще двоє фіксували нічию.

За статистикою ударів Верховен також мав незначну перевагу над Усиком.

Водночас тренер Верховена після суперечливого нокауту закликав Усика провести бій-реванш з його підопічним.

Усик вже відреагував на протест Верховена щодо результату їхнього бою.

Олександр після поєдинку розповів, кому присвячує перемогу над Верховеном.

Також Усик висловився про потенційний реванш з Верховеном і назвав умову.

Крім того, Усик відреагував на чутки про шалений гонорар за бій з Верховеном.

Після перемоги над Верховеном українцю кинув виклик непереможний німець Агіт Кабаєл, який є обов'язковим претендентом на пояс WBC.

Британський промоутер Френк Воррен заявив, що хоче організувати бій Усик — Кабаєл восени цього року в Німеччині.

Олександр уже погодився розпочати переговори про бій з Кабаєлом.

Своєю чергою, Кабаєл пояснив, чому Усику було важко в поєдинку проти Верховена.

Раніше повідомлялося, що дружина Усика поділилася першими емоціями після його перемоги над Верховеном.

На нашому сайті можна переглянути відео нокдауну та нокауту в поєдинку Усик — Верховен.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
1709
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie