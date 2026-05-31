"Його вже списали": Верховен заступився за Усика після їхнього бою

Усик — Верховен / © Associated Press

Реклама

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен прокоментував реакцію світу боксу на його поразку від чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF українця Олександра Усика.

Нідерландець в інтерв'ю The Ring заступився за свого суперника, який зіткнувся з шквалом критики через нібито непереконливу перемогу над кікбоксером.

Також Верховен укотре заявив, що хоче провести реванш з українцем.

Реклама

"Люди не можуть просто віддати належне. Не треба забувати, що він не так давно ефектно нокаутував Дюбуа, а сьогодні його вже списали. І все це лише через бій з кікбоксером.

Ми подали апеляцію. І я не прошу нічого складного — просто визнати, що ситуацію можна було вирішити краще. Люди помиляються, і це нормально.

Зараз я хочу реванш. Думаю, це реальна історія. Я чув, що є інтерес до повторного бою, бо я був попереду і контролював поєдинок до зупинки", — зазначив Ріко.

Огляд бою Усик — Верховен

Усик — Верховен: підсумки бою

Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Спочатку українець відправив суперника в нокдаун, а потім пішов добивати його і рефері зупинив бій за секунду до завершення 11-го раунду.

Реклама

Верховен після поразки від Усика обурився рішенням рефері, заявивши, що той передчасно зупинив поєдинок.

Ріко вже подав офіційний протест щодо результату бою з Усиком.

Також Верховен розкритикував рефері через те, що той нібито скоротив обов'язковий відлік часу для відновлення після нокдауну.

У WBC уже висловилися щодо суперечливої зупинки бою Усик — Верховен.

Реклама

Відомий американський тренер Тедді Атлас став на захист рефері, який зупинив бій Усик — Верховен.

На момент завершення бою нідерландець мав мінімальну перевагу на записках одного з суддів, тоді як ще двоє фіксували нічию.

За статистикою ударів Верховен також мав незначну перевагу над Усиком.

Водночас тренер Верховена після суперечливого нокауту закликав Усика провести бій-реванш з його підопічним.

Реклама

Усик вже відреагував на протест Верховена щодо результату їхнього бою.

Олександр після поєдинку розповів, кому присвячує перемогу над Верховеном.

Також Усик висловився про потенційний реванш з Верховеном і назвав умову.

Крім того, Усик відреагував на чутки про шалений гонорар за бій з Верховеном.

Реклама

Після перемоги над Верховеном українцю кинув виклик непереможний німець Агіт Кабаєл, який є обов'язковим претендентом на пояс WBC.

Британський промоутер Френк Воррен заявив, що хоче організувати бій Усик — Кабаєл восени цього року в Німеччині.

Олександр уже погодився розпочати переговори про бій з Кабаєлом.

Своєю чергою, Кабаєл пояснив, чому Усику було важко в поєдинку проти Верховена.

Реклама

Раніше повідомлялося, що дружина Усика поділилася першими емоціями після його перемоги над Верховеном.

На нашому сайті можна переглянути відео нокдауну та нокауту в поєдинку Усик — Верховен.

Новини партнерів