Польща — Україна: букмекери зробили прогноз на товариський матч

Це буде перший поєдинок "синьо-жовтих" під керівництвом нового головного тренера Андреа Мальдери.

Збірна України з футболу / © УАФ

У неділю, 31 травня, збірна України з футболу, яка не вийшла на чемпіонат світу-2026, проведе товариський матч проти команди Польщі.

Поєдинок відбудеться у польському Вроцлаві, на "Тарчинський Арена Вроцлав". Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Для "синьо-жовтих" це буде перший матч під керівництвом нового головного тренера — італійця Андреа Мальдери, який замінив на цій посаді Сергія Реброва.

Прогноз букмекерів на матч Польща — Україна

Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають збірну Польщі. На перемогу поляків приймаються ставки з коефіцієнтом 1,83. Нічия — 3,50. Виграш українців — 4,00.

Оскільки Україна і Польща не вийшли на ЧС-2026, то цей спаринг стане для них підготовкою до Ліги націй-2026/27, де суперниками "синьо-жовтих" у Лізі В стануть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія. Перший матч команда Мальдери зіграє 25 вересня проти угорців.

Улітку ж у збірної України заплановано ще один спаринг — 7 червня з Данією. Гра відбудеться в данському місті Оденсе.

Раніше повідомлялося, що Мальдера оголосив склад збірної України на товариські матчі з Польщею та Данією.

