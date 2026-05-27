Росіяни обстріляли дитячий майданчик у Херсоні: є загиблий і поранені діти

Удар по дитячому майданчику в Херсоні / © Поліція Херсонської області

У Херсоні внаслідок російського обстрілу постраждала ціла родина: загинув місцевий мешканець, а його дружина та діти зазнали поранень після удару по дитячому майданчику.

Про це повідомили в поліції Херсонської області.

За інформацією правоохоронців, російські війська завдали удару по місту з застосуванням реактивних систем залпового вогню. Під удар російських терористів потрапив мікрорайон «Шуменський».

Внаслідок атаки загинув чоловік. Його 36-річна дружина та двоє доньок віком шість і три роки дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Медики діагностували у постраждалих мінно-вибухові травми та осколкові поранення голови, тулуба й кінцівок, усіх госпіталізовано, їм надається медична допомога.

Правоохоронці зазначають, що обстріли Херсона тривають протягом дня, у місті фіксуються численні вибухи та руйнування цивільної інфраструктури.

Поліція документує наслідки удару як черговий воєнний злочин російської федерації та збирає докази для подальших процесуальних дій.

Нагадаємо, раніше іноземна журналістка, яка перебуває в Херсоні, заявила, що російські оператори дронів бачать жінок і дітей, але свідомо використовують мирних мешканців як живі мішені для тренувань.

