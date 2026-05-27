Росія вдарила по Україні двома «Орешніками»: Зеленський розповів, куди вони впали

Володимир Зеленський

Реклама

24 травня Росія застосувала проти України одразу дві балістичні ракети середньої дальності «Орешнік». Одна з них влучила у Київській області, інша впала на тимчасово окупованій території Донеччини.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив партнерам, говорячи про масштаби російської атаки 24 травня, повідомляють джерела ТСН.ua.

За словами глави держави, лише того дня ворог атакував Україну понад пів сотнею крилатих ракет, 30 балістичними ракетами та трьома гіперзвуковими ракетами «Циркон».

Реклама

Окремо Зеленський уперше підтвердив, що під час цієї атаки Росія застосувала проти України одразу два «Орешніки».

«Одна з цих балістичних ракет середньої дальності влучила в Київську область. Інша впала на тимчасово окупованій території Донецької області України», — зазначив президент.

Україна просить США посилити ППО

На тлі масованих російських повітряних атак і нових погроз Кремля щодо ударів по Києву Україна звернулася до США із закликом посилити підтримку у сфері протиповітряної оборони.

Президент Володимир Зеленський звернувся до президента США Дональда Трампа та Конгресу із терміновим закликом допомогти захистити українське небо від балістичних ракет.

Реклама

Раніше Росія публічно погрожувала новими далекобійними ударами по Києву, зокрема по так званих «центрах ухвалення рішень». У Києві наголошують, що для протидії балістичним загрозам Україні потрібне подальше посилення ППО.

Новини партнерів