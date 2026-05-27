Під Тихим океаном ядро Землі раптово змінило рух: що виявили супутники

Науковці виявили незвичні зміни у русі розплавленого заліза в надрах Землі. Дані супутників Європейського космічного агентства показали, що частина зовнішнього ядра під Тихим океаном 2010 року змінила напрямок руху.

Вчені зафіксували незвичну поведінку зовнішнього ядра Землі — шару розплавленого металу, розташованого приблизно за 2200 кілометрів під поверхнею планети. Саме він відповідає за формування магнітного поля Землі.

Під час аналізу супутникових і наземних спостережень дослідники встановили, що 2010 року великий регіон рідкого заліза під екваторіальною частиною Тихого океану змінив напрямок руху. Якщо раніше потоки там переважно рухалися на захід, то згодом почали зміщуватися на схід.

Результати роботи опублікували у журналі Journal of Studies of Earth’s Deep Interior. У дослідженні використали дані, зібрані від 1997 до 2025 року. Науковці аналізували інформацію місій Swarm і CryoSat Європейського космічного агентства, а також супутників CHAMP і Ørsted.

Дослідники зазначають, що раніше зовнішнє ядро вважали відносно стабільною системою. Водночас нові дані показали, що зміни у потоках можуть відбуватися значно швидше, ніж припускали раніше.

Провідний автор дослідження Фредерік Даль Мадсен з Единбурзької школи геологічних наук заявив, що масштабний розворот потоку під Тихим океаном ставить нові питання щодо процесів у глибоких шарах Землі. За його словами, наразі невідомо, чи була ця зміна короткочасною аномалією, частиною циклічного процесу або новим етапом циркуляції ядра.

У дослідженні також йдеться, що після 2020 року східний потік почав слабшати. Вчені звернули увагу, що ці процеси збіглися зі змінами у внутрішньому ядрі Землі, які фіксували геодезичні та сейсмологічні спостереження.

Супутники місії Swarm, запущені 2013 року, обладнані високочутливими магнітометрами для вимірювання магнітного поля Землі. Завдяки цьому дослідники можуть відокремлювати сигнали з ядра планети від впливу океанів, земної кори, іоносфери та магнітосфери.

У Європейському космічному агентстві наголошують, що тривалі супутникові спостереження дозволяють відстежувати зміни у динаміці ядра Землі протягом багатьох років. Це допомагає точніше досліджувати процеси, які впливають на геомагнітне поле планети.

Науковці підкреслюють, що рух розплавленого заліза у зовнішньому ядрі не становить загрози для людей. Водночас саме він формує магнітне поле Землі, яке захищає планету від сонячного випромінювання та впливає на роботу навігаційних систем і супутників.

