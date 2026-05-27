«Місто на Місяці» може з’явитися вже за 6 років: що задумали в NASA

NASA представило масштабний план зі створення постійної бази на Місяці, яка за розмірами нагадуватиме ціле місто. У космічному агентстві заявляють, що проєкт може бути реалізований вже протягом найближчих шести років.

Про це повідомило видання Daily mail.

Адміністратор NASA Джаред Айзекман заявив, що лише цього року заплановано три окремі місії на Місяць.

«Америка повертається на Місяць. І цього разу, щоб залишитися», — заявив Айзекман.

У NASA нагадали, що від останньої висадки людей на Місяць у межах місії Apollo-17 минуло майже 54 роки. Тепер США планують не просто повторити висадку, а створити постійну інфраструктуру для тривалого перебування людей на поверхні супутника Землі.

Майбутню базу планують розташувати поблизу південного полюса Місяця. За задумом агентства, вона працюватиме на сонячній та ядерній енергії. Там астронавти зможуть жити, проводити наукові дослідження, тестувати нові технології та готуватися до майбутніх польотів на Марс.

У NASA визнають, що йдеться про надзвичайно складний проєкт. Айзекман наголосив, що людство має дуже обмежений досвід перебування на Місяці — загалом астронавти місій Apollo провели там лише близько 80 годин поза межами космічних кораблів.

Водночас умови на супутнику залишаються вкрай жорсткими. Температура на поверхні Місяця може коливатися приблизно від +250°C до -685°C. Попри це, очільник NASA назвав майбутню базу «настільки ж красивою, скільки й ворожою».

Проєкт реалізовуватимуть у три етапи. Перший уже стартував і триватиме до 2028 року. У цей період NASA планує збільшити кількість польотів на Місяць та забезпечити стабільний доступ до його поверхні. Загалом заплановано 21 висадку, під час яких вчені проводитимуть дослідження та готуватимуть основу для будівництва бази.

Другий етап охопить 2029–2032 роки. Тоді агентство планує створити початкову інфраструктуру поселення та умови для довшого перебування астронавтів на Місяці.

Третій етап має розпочатися після 2032 року. Його головною метою стане забезпечення постійної присутності людини на Місяці.

У NASA також повідомили, що наступна місія цієї осені буде профінансована приватною космічною компанією Blue Origin, заснованою Джеффом Безосом. Вона буде зосереджена на зменшенні ризиків майбутніх висадок на Місяць.

Ще одна місія передбачатиме доставку на поверхню Місяця понад 1000 фунтів вантажу. Крім того, Blue Origin вже отримала перший контракт у межах програми зі створення місячних всюдиходів. Вартість угоди становить 188 мільйонів доларів і може зрости до 270 мільйонів.

У NASA наголошують, що розвиток місячної програми має не лише наукову, а й економічну мету. За словами Айзекмана, агентство хоче стимулювати формування майбутньої місячної економіки та паралельно готуватися до експедицій на Марс.

«Ми насправді тільки починаємо», — підсумував він.

