- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 77
- Час на прочитання
- 1 хв
Україну накриє подвійний удар стихії: синоптикиня попередила про небезпеку і похолодання
В Україні 28 травня відчутно похолодає після проходження холодного фронту. Синоптикиня Наталія Діденко попередила про локальні дощі, сильний вітер і температуру до +15…+19 градусів у більшості областей.
В Україні у середу, 28 травня, очікується погіршення погоди. Після проходження холодного атмосферного фронту температура повітря відчутно знизиться, а вітер посилиться до штормових поривів.
Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
За її словами, 28 травня територія України опиниться в тилу холодного атмосферного фронту. Через це в окремих регіонах ще можливі залишки дощів, однак опади будуть переважно незначними та локальними.
Водночас за фронтом пошириться холодне повітря. У більшості областей вдень очікується лише +15…+19 градусів. Тепліше буде на півдні країни — там прогнозують +20…+23 градуси.
Діденко попередила, що через надходження холодного повітря посилюватиметься вітер. За її словами, холодне повітря є важким і створює додатковий тиск, а через опір теплішого повітря можливі штормові пориви.
У Києві 28 травня також очікується погіршення погоди. У столиці прогнозують сильний північно-західний вітер, ймовірність невеликого дощу та похолодання до +15 градусів.
За прогнозом синоптикині, прохолодна погода в Україні утримається до кінця тижня. Водночас уже на початку червня очікується потепління.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні наприкінці травня і в перші дні літа.