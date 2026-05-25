Спека вже близько? : якою буде погода наприкінці травня і в перші дні літа
У Гідрометцентрі розповіли, якою погодою завершиться травень та коли чекати на літні максимуми.
Наприкінці травня і на початку червня в Україні прогнозуються короткочасні дощі, проте далі очікується зміна погодних умов та довгоочікуване потепління.
Про це заявив синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі «УНІАН».
За його словами, в останні вихідні весни, 30–31 травня, до України завітає поле зниженого атмосферного тиску з північного сходу. Воно принесе короткочасні, нетривалі опади. Дощі оминуть лише захід країни.
Температура повітря 31 травня
Нічні показники: мінімальна температура повітря у нічні години коливатиметься в межах від +5° до +12°.
Денні максимуми: в розпал дня повітря прогріватиметься до +13°… +20°.
Погода в перші дні червня
За словами синоптика, 1–4 червня у більшості областей України будуть короткочасні дощі, переважно в денні години. Водночас показники термометрів стабілізуються як у нічний, так і в денний час.
«У нічні години ми очікуємо 10–16 градусів, а денні максимуми сягатимуть 21–27 градусів. Уже буде тенденція до підвищення температури», — сказав Семиліт.
Він анонсував відчутне потепління після доволі прохолодного тижня.
