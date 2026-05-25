Спека вже близько? : якою буде погода наприкінці травня і в перші дні літа

У Гідрометцентрі розповіли, якою погодою завершиться травень та коли чекати на літні максимуми.

Прогноз погоди на кінець травня - початок червня

Прогноз погоди на кінець травня — початок червня / © pixabay.com

Наприкінці травня і на початку червня в Україні прогнозуються короткочасні дощі, проте далі очікується зміна погодних умов та довгоочікуване потепління.

Про це заявив синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі «УНІАН».

За його словами, в останні вихідні весни, 30–31 травня, до України завітає поле зниженого атмосферного тиску з північного сходу. Воно принесе короткочасні, нетривалі опади. Дощі оминуть лише захід країни.

Температура повітря 31 травня

  • Нічні показники: мінімальна температура повітря у нічні години коливатиметься в межах від +5° до +12°.

  • Денні максимуми: в розпал дня повітря прогріватиметься до +13°… +20°.

Погода в перші дні червня

За словами синоптика, 1–4 червня у більшості областей України будуть короткочасні дощі, переважно в денні години. Водночас показники термометрів стабілізуються як у нічний, так і в денний час.

«У нічні години ми очікуємо 10–16 градусів, а денні максимуми сягатимуть 21–27 градусів. Уже буде тенденція до підвищення температури», — сказав Семиліт.

Він анонсував відчутне потепління після доволі прохолодного тижня.

Раніше ми писали, що найближчими днями Європу накриє хвиля спеки. Синоптики Укргідрометцентру повідомили, чи прийде аномальна спека до України.

