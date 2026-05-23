У найближчі дні Європу накриє хвиля спеки. У багатьох країнах температура повітря буде значно вищою за норму і досягне позначок до +40°.

Чи прийде аномальна спека до України, повідомили синоптики Укргідрометцентру.

Синоптики наголошують, що прогнози для країн Західної Європи не можна переносити на Україну. Територію нашої країни хвиля сильної спеки не зачепить.

Наприкінці місяця ситуація зміниться і відчутно похолоднішає. Температура буде навіть нижчою за кліматичну норму, яка характерна для травня.

«На територію України поширюватиметься прохолодне повітря зі Скандинавії. Погода буде переважно комфортною +21…+27°. Подекуди проходитимуть короткочасні дощі та грози. Наприкінці травня температура знизиться і буде нижчою від кліматичної норми для цієї пори», -йдеться у повідомленні.

Погода в Європі — низку країна накриє спека

Вже наступного тижня перша хвиля спеки накриє Європу. Температура у Великій Британії, Франції та Іспанії досягне місячних рекордів. За прогнозами метеорологів, пише Bloomberg, середня температура підніметься на 5–11 градусів вище норми і досягне позначок +35- 38°.

Причиною аномального потепління став потужний антициклон — так званий «тепловий купол». Саме він утримує гаряче повітря і сприяє його додатковому прогріванню біля поверхні землі.

Метеорологи пов’язують посилення спеки зі зміною клімату. За їхніми словами, в Європі хвилі тепла тепер приходять раніше і стають тривалішими.

Нагадаємо, кліматологи попереджають, що у 2026–2027 роках Землю може накрити найпотужніший екологічний феномен за останні 150 років — «супер»-фаза Ель-Ніньйо. Це кліматичне явище принесе планеті аномальну спеку, масштабні посухи та повені.

Втім українські синоптики наголошують, що українцям не варто панікувати. Адже само собою Ель-Ніньйо не є стовідсотковою гарантією катастрофи, а є значним підвищенням ймовірності аномалій.\

