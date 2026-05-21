"Якщо влупить дика спека": експерт стривожив заявою про відключення світла влітку

Блекаут

Реклама

В Україні можуть знову запровадити обмеження споживання електроенергії через погодний фактор. Спокійне літо без відключень наразі перебуває під великим питанням.

Про це розповів в інтерв’ю для РБК-Україна ексголова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький.

За словами ексголови, стабільність постачання електрики в літні місяці напряму залежить від погодних умов. Тривала аномальна температура може стати непосильним тягарем для мережі.

Реклама

«Якщо влупить +35° і триматиметься тижні три, то система в якийсь момент просто не стягне і світло почнуть обмежувати», — наголосив Кудрицький.

Він також додав, що за нинішніх умов сподіватися на абсолютну стабільність не варто.

«Гарантувати, що відключень взагалі не буде, сьогодні ніхто не може», — констатував ексголова Укренерго.

Окрім природних факторів, серйозною загрозою залишаються потенційні атаки з боку російських окупантів. Ворог підлаштовує свої удари під кліматичні умови, щоб завдати максимальної шкоди.

Реклама

«Якщо росіяни побачать вигідну для них погоду, вони вдарять знову. Взимку вони вибирають найхолодніші дні, влітку так само — чекають на пікову спеку», — попередив Кудрицький.

Поряд із зовнішніми загрозами в Україні загострюється внутрішня системна криза, пов’язана з величезними боргами за спожиту електроенергію. Як виявилося, злісними неплатниками є зовсім не пересічні громадяни.

«Системна проблема — в Україні є споживачі, які роками беруть електрику з мережі й взагалі за неї не платять. І найцікавіше, що це переважно державні та комунальні підприємства», — наголосив фахівець.

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що влітку в Україні можливі відключення електроенергії тривалістю до 6–8 годин на добу у разі спеки понад +30 градусів.

Реклама

За його словами, через пошкодження енергетичної інфраструктури та високе навантаження на систему в пікові години енергосистема може не впоратися зі споживанням навіть з урахуванням імпорту електроенергії.

Однак, голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко, зазначив, що Україна має шанси пройти літній період без відключень електроенергії, але лише за умови відсутності нових масованих обстрілів. Головною проблемою наразі залишаються пошкоджені енергоблоки на теплових та гідроелектростанціях.

Новини партнерів