Загроза з Білорусі: Україна екстрено посилює кордон фортифікаціями

Прикордонники показали, як укріплюють кордон з Білоруссю

На всій протяжності кордону України з Білоруссю триває посилення інженерного облаштування та створення фортифікаційних укріплень через загрозу можливих дій з боку Мінська або Москви.

Про це, як передає «Укрінформ», сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«Власне, ще з 2022 року, коли Білорусь відкрила свій кордон для російських військ, цьому напрямку приділяється велика увага: триває інженерне облаштування безпосередньо лінії кордону та створення фортифікаційних укріплень по всій протяжності кордону з Білоруссю», — зазначив Демченко.

За його словами, підрозділи Збройних сил України також створюють мінно-вибухові загородження на найбільш загрозливих напрямках, щоб унеможливити рух техніки.

«Загалом кордон з Білоруссю досі залишається зоною ризику, звідки Росія або ж Білорусь, якщо піддасться тиску РФ, може більш масштабно долучитися до війни, розв’язаної країною-терористкою проти України. Також білоруська сторона власними силами та засобами може намагатися дестабілізувати ситуацію або вчиняти інші дії», — сказав речник ДПСУ.

Демченко наголосив, що Україна має підтримувати сильні оборонні позиції, аби кожен український військовий на цьому напрямку мав можливість протидіяти будь-яким загрозам, які можуть надходити з території Білорусі.

Раніше президент України Володимир Зеленський попередив про те, що у Кремлі розглядають напад на Україну з напрямку Білорусі та Брянської області (яка межує з Чернігівщиною та північчю Сумщини).

Зеленський провів спеціальне засідання Ставки верховного головнокомандувача через загрозу наступу Росії на Чернігівському та Київському напрямках. За словами президента, на Ставці детально проаналізували наявні дані української розвідки про російське планування наступальних операцій на Чернігівсько-Київському напрямку.

