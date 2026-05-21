Масові знеструмлення в Україні 21 травня: де немає світла через обстріли та негоду

Відразу в кількох областях України сьогодні будуть знеструмлення. Відключення електроенергії пов’язані з негодою та російськими обстрілами. Які області залишаться без світла сьогодні, 21 травня?

Про це повідомили у Міненерго.

Відключення світла 21 травня

Унаслідок російських атак та обстрілів енергетичних об’єктів без електрики сьогодні лишаються відразу кілька областей.

«Частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишається без електропостачання», — пишуть у Міненерго.

Роботи з відновлення електроенергії тривають цілодобово. Енергетики працюють у посиленому режимі.

Унаслідок негоди 21 травня тривають відключення світла у понад 160 населених пунктах таких областей:

Київська;

Полтавська;

Дніпропетровська;

Харківська;

Черкаська;

Чернігівська.

Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання.

На сьогодні не прогнозують стабілізаційних відключень світла. Громадян закликають ощадливо користуватися електроенергією.

Блекаут на Донеччині: останні новини

Нагадаємо, у квітні на тимчасово окупованих територіях Донеччини та півдня України стався масштабний блекаут. Без електропостачання залишилися Донецьк, Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь та низка інших населених пунктів.

За повідомленнями місцевих пабліків, причиною збою стала атака на Старобешівську ТЕС.

Через аварію в регіоні виникли супутні проблеми: подекуди зникло водопостачання, а мешканців попередили про можливі збої в роботі мобільного зв’язку та інтернету.

Окупаційна влада, зокрема так званий «мер» Донецька Олексій Кулемзін, підтвердив перебої та заявив про поступове відновлення живлення, проте значна частина територій і самого Донецька досі залишається знеструмленою.

