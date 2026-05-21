Скільки коштує життя у Британії: українка ошелешила місячними витратами

Витрати на життя у Великій Британії / Ілюстративне фото / © ТСН

Реклама

Українська блогерка Ната Татарчук відверто поділилася власним досвідом життя у Великій Британії. Вона підрахувала головні щомісячні витрати на родину з чотирьох осіб, включно з житлом, їжею та авто.

Про це українка розповіла у Тiktok.

У родині Татарчук — четверо людей, тому вона поділилася, скільки коштує життя у Великій Британії для сім’ї з такою кількістю осіб. Українка розповіла про основні щомісячні витрати, серед яких — продукти, Інтернет, дитячі гуртки, утримання автомобілів та інші повсякденні потреби. Усі суми блогерка озвучила у фунтах стерлінгів:

Реклама

Іпотека — 728 фунтів стерлінгів (43 193 грн).

Вода — 58 фунтів стерлінгів (3 441 грн).

Електроенергія та газ у зимовий період — 110 фунтів стерлінгів (6 526 грн).

Продукти харчування — 800 фунтів стерлінгів (47 465 грн).

Мобільний зв’язок для чотирьох осіб — 40 фунтів стерлінгів (2 373 грн).

Інтернет, Netflix і Prime Video — 80 фунтів стерлінгів (4 746 грн).

Сім’я користується двома автомобілями, тому окрему частину бюджету займають витрати на транспорт. На пальне для двох водіїв щомісяця йде близько 150 фунтів стерлінгів (8 899 грн), а страховка на авто коштує ще 90 фунтів стерлінгів (5 339 грн) на місяць.

Татарчук живе у Британії разом із дітьми, які відвідують різні гуртки. Наприклад, заняття молодшої доньки коштує 60 фунтів стерлінгів (3 559 грн) щомісяця. Також мама виділяє дітям кишенькові гроші — 140 фунтів стерлінгів (8 306 грн).

Окрім основних платежів, сім’я має й додаткові витрати — на харчування у закладах та придбання побутових товарів. На це в середньому витрачається приблизно 400 фунтів стерлінгів (23 732 грн) щомісяця.

«Це базові потреби. Звісно, ще витрачається на одяг та техобслуговування автомобіля, але мінімум потрібно заробляти 3000 фунтів стерлінгів (близько 177 тис. 996 грн — ред.), щоби прожити місяць у Британії», — зазначила жінка.

Реклама

До слова, українка Анастасія, яка живе в Монреалі, порівняла ціни на продукти в канадському супермаркеті Maxi та в Україні. У Канаді підсумкова вартість залежить від акцій, сезону та податків, які додаються лише на касі, збільшуючи чек приблизно на чверть. За прямої конвертації канадські продукти значно дорожчі, проте економісти зазначають, що для об’єктивності ціни слід зіставляти з рівнем середніх доходів в обох країнах.

Новини партнерів