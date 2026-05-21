«Значний успіх» реформи БЕБ: представники посольств, МВФ, ЄС і Світовий банк підтримали подальше посилення Бюро
В Україні посилюється міжнародна увага до реформи Бюро економічної безпеки.
Антикорупційний центр «МЕЖА» провів масштабний міжнародний захід, присвячений інституційному посиленню БЕБ та необхідності запровадження чітких міжнародних бенчмарків для завершення реформи.
У заході взяли участь понад 70 представників дипломатичного корпусу, міжнародних інституцій, державних органів, бізнесу та громадського сектору, серед яких — представники більш ніж 30 посольств, а також Європейського Союзу, Міжнародного валютного фонду, Світового банку, OECD, Ради Європи, EUAM, GIZ, IDLO, NDI, НАЗК, Рахункової палати, Міністерства економіки, Державної митної служби та профільних бізнес-асоціацій.
Ключова тема дискусії — як не допустити зупинки реформи Бюро економічної безпеки та забезпечити її незворотність.
Міжнародна оцінка: реформа БЕБ уже показує прогрес
Під час дискусії міжнародні партнери позитивно оцінили перші результати трансформації БЕБ.
Як повідомили в Антикорупційному центрі «МЕЖА», учасники заходу відзначили «значний успіх» України у просуванні реформи Бюро економічної безпеки, однак наголосили: без інституційного посилення темпи змін можуть сповільнитися.
Сьогодні БЕБ проходить масштабну переатестацію персоналу, перевірку доброчесності, кадрове оновлення та паралельно має демонструвати практичні результати у боротьбі з економічними злочинами.
Фактично йдеться про повноцінну перебудову інституції.
Чому міжнародні партнери говорять про бенчмарки
Голова Антикорупційного центру «МЕЖА» Мартина Богуславець наголосила, що реформа БЕБ має бути закріплена не лише у внутрішніх українських документах, а й у міжнародних зобов’язаннях України.
За її словами, саме міжнародні бенчмарки, чіткі строки виконання та зовнішній моніторинг здатні гарантувати стабільність і незворотність реформ.
Учасники дискусії звернули увагу на те, що від Бюро вже зараз очікують високої ефективності, однак інституція продовжує працювати в умовах обмежених ресурсів.
Серед проблем, які називалися під час обговорення:
обмежені оперативні та слідчі повноваження;
недостатня чисельність персоналу;
дефіцит фінансування інституційного розвитку;
необхідність ухвалення законопроєкту №14207-1 щодо посилення БЕБ.
На думку учасників заходу, саме включення цих змін до міжнародних зобов’язань України могло б стати запобіжником від гальмування реформи.
Реформа БЕБ як міжнародний пріоритет
Організатори наголошують, що досвід попередніх реформ показує: найбільш складні інституційні зміни в Україні відбуваються швидше, коли мають зовнішній контроль, міжнародні орієнтири та чітко визначені KPI.
Захід відбувся у межах проєкту «Продовження успішної антикорупційної ініціативи реформ (COSAC)», який фінансується Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини та реалізується German-Ukrainian Bureau спільно з Антикорупційним центром «МЕЖА» в Україні та ЄС.