«Значительный успех» реформы БЭБ: представители посольств, МВФ, ЕС и Всемирный банк поддержали дальнейшее усиление Бюро
В Украине усиливается международное внимание реформе Бюро экономической безопасности.
Антикоррупционный центр «МЕЖДА» провел масштабное международное мероприятие , посвященное институциональному усилению БЭБ и необходимости введения четких международных бенчмарков для завершения реформы.
В мероприятии приняли участие более 70 представителей дипломатического корпуса, международных институций, государственных органов, бизнеса и общественного сектора, среди которых — представители более 30 посольств, а также Европейского Союза, Международного валютного фонда, Всемирного банка, OECD, Совета Европы, EUAM, GIZ, IDLO, NDI, НАЗК, Счетной службы бизнес-ассоциаций.
Ключевая тема дискуссии – как не допустить остановки реформы Бюро экономической безопасности и обеспечить ее необратимость.
Международная оценка: реформа БЭБ уже показывает прогресс
В ходе дискуссии международные партнеры положительно оценили первые результаты трансформации БЭБ.
Как сообщили в Антикоррупционном центре «МЕЖДА», участники мероприятия отметили «значительный успех» Украины в продвижении реформы Бюро экономической безопасности, однако отметили: без институционального усиления темпы изменений могут замедлиться.
Сегодня БЭБ проходит масштабную переаттестацию персонала, проверку добродетели, кадровое обновление и параллельно демонстрировать практические результаты в борьбе с экономическими преступлениями.
Фактически речь идет о полноценной перестройке института.
Почему международные партнеры говорят о бенчмарках
Глава Антикоррупционного центра «МЕЖДА» Мартына Богуславец подчеркнула, что реформа БЭБ должна быть закреплена не только во внутренних украинских документах, но и в международных обязательствах Украины.
По ее словам, именно международные бенчмарки, четкие сроки выполнения и внешний мониторинг способны гарантировать стабильность и необратимость реформ.
Участники дискуссии обратили внимание, что от Бюро уже сейчас ожидают высокой эффективности, однако институт продолжает работать в условиях ограниченных ресурсов.
Среди проблем, которые назывались при обсуждении:
ограниченные оперативные и следственные полномочия;
недостаточная численность персонала;
дефицит финансирования институционального развития;
необходимость принятия законопроекта №14207-1 об усилении БЭБ.
По мнению участников мероприятия, именно включение этих изменений в международные обязательства Украины могло бы стать предохранителем от торможения реформы.
Реформа БЭБ как международный приоритет
Организаторы отмечают, что опыт предыдущих реформ показывает: наиболее сложные институциональные изменения в Украине происходят быстрее, когда имеют внешний контроль, международные ориентиры и четко определенные KPI.
Мероприятие состоялось в рамках проекта «Продолжение успешной антикоррупционной инициативы реформ (COSAC)», финансируемого Федеральным министерством иностранных дел Германии и реализуемого German-Ukrainian Bureau совместно с Антикоррупционным центром «МЕЖДА» в Украине и ЕС.