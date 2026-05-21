«Значительный успех» реформы БЭБ: представители посольств, МВФ, ЕС и Всемирный банк поддержали дальнейшее усиление Бюро

Реклама

Антикоррупционный центр «МЕЖДА» провел масштабное международное мероприятие , посвященное институциональному усилению БЭБ и необходимости введения четких международных бенчмарков для завершения реформы.

В мероприятии приняли участие более 70 представителей дипломатического корпуса, международных институций, государственных органов, бизнеса и общественного сектора, среди которых — представители более 30 посольств, а также Европейского Союза, Международного валютного фонда, Всемирного банка, OECD, Совета Европы, EUAM, GIZ, IDLO, NDI, НАЗК, Счетной службы бизнес-ассоциаций.

Ключевая тема дискуссии – как не допустить остановки реформы Бюро экономической безопасности и обеспечить ее необратимость.

Реклама

Международная оценка: реформа БЭБ уже показывает прогресс

В ходе дискуссии международные партнеры положительно оценили первые результаты трансформации БЭБ.

Как сообщили в Антикоррупционном центре «МЕЖДА», участники мероприятия отметили «значительный успех» Украины в продвижении реформы Бюро экономической безопасности, однако отметили: без институционального усиления темпы изменений могут замедлиться.

Сегодня БЭБ проходит масштабную переаттестацию персонала, проверку добродетели, кадровое обновление и параллельно демонстрировать практические результаты в борьбе с экономическими преступлениями.

Фактически речь идет о полноценной перестройке института.

Реклама

Почему международные партнеры говорят о бенчмарках

Глава Антикоррупционного центра «МЕЖДА» Мартына Богуславец подчеркнула, что реформа БЭБ должна быть закреплена не только во внутренних украинских документах, но и в международных обязательствах Украины.

По ее словам, именно международные бенчмарки, четкие сроки выполнения и внешний мониторинг способны гарантировать стабильность и необратимость реформ.

Участники дискуссии обратили внимание, что от Бюро уже сейчас ожидают высокой эффективности, однако институт продолжает работать в условиях ограниченных ресурсов.

Среди проблем, которые назывались при обсуждении:

Реклама

ограниченные оперативные и следственные полномочия;

недостаточная численность персонала;

дефицит финансирования институционального развития;

необходимость принятия законопроекта №14207-1 об усилении БЭБ.

По мнению участников мероприятия, именно включение этих изменений в международные обязательства Украины могло бы стать предохранителем от торможения реформы.

Реформа БЭБ как международный приоритет

Организаторы отмечают, что опыт предыдущих реформ показывает: наиболее сложные институциональные изменения в Украине происходят быстрее, когда имеют внешний контроль, международные ориентиры и четко определенные KPI.

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Продолжение успешной антикоррупционной инициативы реформ (COSAC)», финансируемого Федеральным министерством иностранных дел Германии и реализуемого German-Ukrainian Bureau совместно с Антикоррупционным центром «МЕЖДА» в Украине и ЕС.

Новости партнеров