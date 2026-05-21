Кремль начал запугивать НАТО: Евросоюз резко отреагировал на новые угрозы

Кремль.

Агрессорка Российская Федерация терпит поражение в Украине. Именно поэтому кремлевский режим прибегает к угрозам и запугиваниям в адрес стран Балтии, которые являются членами НАТО.

Об этом заявила верховная представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас в Сети Х.

По ее словам, утверждение Москвы о том, что страны Балтии позволяют Украине использовать свое воздушное пространство для атак на РФ — это «полная чушь».

«Угрозы Москвы в адрес стран Балтии — это не признак силы, а признак слабости. Россия терпит поражение на поле боя в Украине и пытается запугать нас, чтобы мы сократили поддержку Украины. Правильный ответ — сделать наоборот: увеличить поддержку Украины».

Угрозы РФ Латвии — что известно

На днях Москва открыто пригрозила стране НАТО — Латвии — «ответным ударом» якобы из-за помощи Украине. В Кремле утверждают, что «Киев убедил Ригу» в том, чтобы дроны для атак по РФ запускали из Латвии. Якобы в страну уже даже опрокинули украинские военные БпЛА-системы и разместила их на базах.

В России цинично заявили, что членство этой страны в НАТО «не защитит от справедливого возмездия». Кроме того, латвийские власти еще и обвинили в «пещерной русофобии».

Аналитики ISW отмечают, что открытыми угрозами Риге Кремль усиливает усилия по созданию информационных условий для возможной агрессии в будущем против стран Балтии. В частности, проведение других военных операций против этих государств.

