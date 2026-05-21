Россия ударила по жилым домам в областном центре: первые детали

Дым. / © Associated Press

Днем 21 мая армия РФ атаковала Сумы . В областном центре произошло попадание в жилищный сектор.

Об этом сообщил руководитель ОВА Олег Григоров.

«Суммы. Есть попадание в жилищный сектор Ковпаковского района. Предварительно есть пострадавшие», — подчеркнул чиновник.

По его словам, специалисты выясняют все обстоятельства и последствия атаки выясняются.

Заметим, в Сумах от 07:49 объявлена воздушная тревога. Военные предупреждали об угрозе беспилотников. В городе произошло несколько мощных взрывов.

Как сообщалось, утром 21 мая РФ атаковала беспилотниками Украину . Взрывы произошли в Днепре и Николаеве.

