Россия ударила по жилым домам в областном центре: первые детали
Военные предупреждали об угрозе беспилотников.
Днем 21 мая армия РФ атаковала Сумы . В областном центре произошло попадание в жилищный сектор.
Об этом сообщил руководитель ОВА Олег Григоров.
«Суммы. Есть попадание в жилищный сектор Ковпаковского района. Предварительно есть пострадавшие», — подчеркнул чиновник.
По его словам, специалисты выясняют все обстоятельства и последствия атаки выясняются.
Заметим, в Сумах от 07:49 объявлена воздушная тревога. Военные предупреждали об угрозе беспилотников. В городе произошло несколько мощных взрывов.
Как сообщалось, утром 21 мая РФ атаковала беспилотниками Украину . Взрывы произошли в Днепре и Николаеве.
