Российская армия ночью против 20 мая атаковала беспилотниками Одессу. Повреждены несколько жилых домов и автомобили. Полностью разрушено одноэтажное здание.

Об этом сообщил руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

«Водному районам города после атаки полностью разрушено одноэтажное здание, где ликвидировали пожар, а в многоэтажке зафиксировано попадание в верхние этажи без детонации», — подчеркнул чиновник.

Глава ОВА Оле Кипер добавил, что в областном центре поврежден склад с посудой, а также недостроенная многоэтажка. Зафиксировано падение обломков на территории парка, пожар ликвидирован.

