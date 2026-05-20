Большой город снова под ударом «Шахедов»: дрон попал в многоэтажку — что известно
В результате массированной вражеской атаки повреждены несколько жилых домов и автомобиля в Одессе.
Российская армия ночью против 20 мая атаковала беспилотниками Одессу. Повреждены несколько жилых домов и автомобили. Полностью разрушено одноэтажное здание.
Об этом сообщил руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
«Водному районам города после атаки полностью разрушено одноэтажное здание, где ликвидировали пожар, а в многоэтажке зафиксировано попадание в верхние этажи без детонации», — подчеркнул чиновник.
Глава ОВА Оле Кипер добавил, что в областном центре поврежден склад с посудой, а также недостроенная многоэтажка. Зафиксировано падение обломков на территории парка, пожар ликвидирован.
Як сообщалось, во время ночной воздушной тревоги Россия массированно атаковала Одессу. В результате массированного удара повреждены жилые дома, автомобили и разрушено одноэтажное здание, информация о пострадавших уточняется.