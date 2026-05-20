Россия массированно атаковала Одессу: повреждены жилые дома

В Одессе в результате массированной российской атаки повреждены жилые дома, автомобили и разрушено одноэтажное здание, информация о пострадавших уточняется.

Елена Кузьмич
Пожар / © ТСН.ua

В результате массированной российской атаки в Одессе повреждены жилые дома и автомобили, также полностью разрушено одноэтажное здание.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Сергей Лысак .

По его словам, на местах ударов уже работают спасатели и городские службы. В Одессе также разворачивается оперативный штаб для помощи жителям.

Пока информация о пострадавших уточняется. Последствия очередной атаки продолжают устанавливать.

Напомним, что в Днепре возросло количество раненых после атаки РФ: повреждены склады с продуктами.

