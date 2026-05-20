Раковые клетки / © topnews.ru

Реклама

Еда, богатая насыщенными жирами — лучший товарищ рака. Такая пища способствует мутациям, которые могут привести к раку, а также ускоряет его развитие. Но и это еще не все — большое количество насыщенных жиров в пище может усугубить состояние человека, который уже борется с раком.

Об этом сообщает ЦОЗ Минздрава Украины.

Продукты, повышающие риск развития рака

Красное мясо (свинина, говядина, баранина) и обработанное мясо (копчености, колбасы, сосиски, бекон) содержат много насыщенных жиров и потенциальных канцерогенов, которые повышают риск развития многих видов рака, таких как рак желудка, печени и почек. Обработанное мясо также содержит нитраты и нитриты, которые могут превращаться в канцерогенные соединения нитрозамины.

Реклама

Риск рака: ВОЗ классифицирует обработанное мясо как канцероген (группа 1), а красное — как вероятный канцероген (группа 2A).

Жареное мясо содержит канцерогенные соединения: гетероциклические амины, которые образуются при обработке мяса при высоких температурах (жарки на сковороде или на огне), и ароматические полициклические углеводороды, которые образуются вследствие неполного сгорания органических веществ.

Риск рака: частое употребление жареного мяса может повышать риск развития рака поджелудочной железы, рака простаты и колоректального рака.

Алкоголь оказывает разрушающее действие на верхнюю часть пищеварительного тракта, печень, толстую кишку и грудь. Употребление табака одновременно с алкоголем значительно повышает риск развития рака.

Реклама

Риск рака: любое количество алкоголя увеличивает риск возникновения рака полости рта, гортани, пищевода, печени, груди и т.д.

Насыщенные жиры и продукты с высокой гликемической нагрузкой (сладкая) — при чрезмерном употреблении могут способствовать хроническому воспалению и метаболическим изменениям, стимулирующим деление клеток.

Риск рака: повышается вероятность развития рака груди и рака простаты.

Рацион, богатый овощами, фруктами, рыбой, цельнозерновыми и молочными продуктами, вместе с ограничением употребления алкоголя и красного мяса, обеспечивает организм необходимыми нутриентами и является мощным инструментом профилактики рака. Маленькие изменения в ежедневном рационе могут оказать большое влияние на здоровье в долгосрочной перспективе.

Реклама

Напомним, исследователи предупредили о возможной темной стороне антивозрастных добавок. Полиамины, включая спермидин, могут создавать условия для более активного роста опухолевых клеток.

Новости партнеров