Утренние привычки, которые вредят здоровью: какими незаметно портим свои зубы и кожу

Чистка зубов после завтрака разрушает эмаль / © pixabay.com

Вопрос о том, когда нужно браться за зубную щетку утром, годами вызывает дискуссии в социальных сетях. Стоматологиня Дипа Чопра, работающая в клинике White Dental, окончательно разрешила этот спор, объяснив, почему гигиену полости рта необходимо проводить именно до первого приема пищи.

Об этом пишет Daily Mail.

Почему стоит чистить зубы до завтрака

Многие пользователи TikTok искренне не понимают смысла чистки зубов перед едой, шутя, что тогда дыхание целый день будет иметь запах хлопьев с молоком. Однако с медицинской точки зрения чистка перед завтраком имеет ключевое значение.

По словам врача, такая процедура помогает удалить налет и накопившиеся за ночь бактерии. Кроме того, зубная паста создает на зубах защитный слой фтора, прежде чем вы начнете есть. Этот барьер уменьшает влияние потребляемых за завтраком кислот и сахара и помогает минимизировать дальнейший вред.

Опасность чистки после еды

Популярные продукты для завтрака, в том числе фрукты, соки и джемы, содержат много кислот, временно размягчающих зубную эмаль.

"Если вы чистите зубы сразу после завтрака, вы фактически чистите размягченную эмаль, что со временем может привести к чувствительности и эрозии", - предупреждает доктора Чопра.

Если вы все же настаиваете на том, чтобы чистить зубы уже после утреннего приема пищи, эксперт очень советует подождать по меньшей мере 30 минут. Это время необходимо для того, чтобы ваша слюна успела нейтрализовать кислоты, что позволит эмали снова затвердеть и восстановиться.

Еще один утренний спор: как правильно стоять в душе

Кроме зубной гигиены, в Сети также ведутся споры о том, куда следует поворачиваться лицом во время приема душа. Эксперты в области дерматологии в основном советуют стоять спиной к струе воды. Соучредитель Harley Street Skin Лесли Рейнольдс объясняет, что это предотвращает попадание шампуня и кондиционера на лицо, что может закупорить поры и вызвать раздражение, а также защищает нежную кожу от прямого воздействия горячей воды.

Вместо этого врач-дерматолог Сьюзен Мэйо из Cadogan Clinic рекомендует чередовать положение. Она аргументирует это тем, что избегание постоянного воздействия тепла и давления на одни и те же участки тела уменьшает красноту, а также обеспечивает более равномерное смывание косметических средств с волос и кожи.

Напомним, врачи не советуют людям за 60 принимать душ ежедневно . В зрелом возрасте организм нуждается в несколько ином подходе к ежедневным привычкам, и частое мытье может негативно влиять на кожу пожилых людей.

