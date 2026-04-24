Не сахар: стоматолог назвал неожиданную причину кариеса и два средства, которые уничтожают эмаль

Визит к стоматологу / © Credits

Реклама

Опытный американский стоматолог Марк Берхенн, более 40 лет практикующий в Кремниевой долине, поделился списком действенных, но «нескучных» лайфхаков для здоровья полости рта. Автор популярного блога Ask the Dentist предостерегает: некоторые привычные продукты, которыми мы пользуемся каждый день, действительно разрушают наши зубы.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Главные враги вашей улыбки

Доктор Берхенн призывает немедленно отказаться от двух популярных категорий товаров:

Реклама

Ополаскиватели на основе спирта: спирт пересушивает слизистую оболочку, уничтожая слюну, которая естественным образом контролирует бактерии. Это не только вредит зубам, но и делает запах изо рта еще хуже в долгосрочной перспективе.

Пасты с маслом перечной мяты: хотя этот ингредиент часто встречается в «натуральных» пастах, он действует как мощный антисептик, убивающий все подряд — и вредные, и полезные бактерии, нарушая микробиом рта и кишечника.

Дешевые работающие лайфхаки

Врач советует обратить внимание на простые и доступные средства, которые можно найти в любом супермаркете:

«Правило 3-3-3» от зубной боли: если вы не можете попасть к врачу немедленно, примите 3 таблетки ибупрофена 3 раза в день в течение максимум 3 дней. Это поможет снять воспаление, однако врач отмечает: «Боль никогда не проходит сама по себе, это лишь способ не сойти с ума в ожидании визита».

Соль против стоматита: вместо дорогих гелей используйте перенасыщенный солевой раствор (соль добавляют в теплую воду, пока она не перестанет растворяться). Полоскание 4–5 раз в день ускорит заживление язв.

Уксус для ретейнеров и кап: чтобы избавиться от неприятного запаха от ортодонтических конструкций, просто замочите их в растворе белого уксуса с водой.

Главный виновник кариеса — не сахар

Наиболее неожиданным заявлением доктора Берхенна явилось утверждение, что главной причиной кариеса является ротовое дыхание, а не сладости.

«Дыхание ртом пересушивает эмаль. Слюна — это ваш главный защитник, она нейтрализует кислоты. Нет слюны — есть кариес», — объясняет стоматолог.

Для борьбы с этой проблемой он рекомендует использовать обычный солевой спрей для носа перед сном, чтобы обеспечить свободное дыхание носом и естественное увлажнение зубов всю ночь.

Реклама

