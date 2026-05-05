Белая туалетная бумага опасна для женщин: ученые обнаружили скрытую угрозу

Туалетная бумага может быть опасна. К такому мнению пришли американские исследователи. Они опубликовали отчет, в котором говорится о хронических раздражениях вульвы, вызванных использованием туалетной бумаги.

Об этом пишут на странице Национальной медицинской библиотеки.

В исследовании рассмотрели случай 51-летней женщины, которая в течение 4 лет страдала от симптомов вульвовагинита, причина которых долго оставалась непонятной.

По оценкам, половина всех женщин старше 24 лет испытывает по крайней мере один эпизод дискомфорта, связанного с вульвовагинитом. Вульвовагинит может являться следствием бактериальных, вирусных или грибковых инфекций, а также контактного раздражения или аллергии.

Кожа вульвы раздражается чаще, чем кожа других участков. Последствиями могут стать зуд, жжение и покалывание, тяжесть от физических нагрузок и отказ от секса.

Исследования показали, что 50% женщин, использующих безрецептурные противогрибковые препараты, не имеют грибковых инфекций. Белая туалетная бумага иногда становится причиной развития вульвовагинита. Все потому что ее отбеливают, в том числе с помощью хлора. Аллергию могут вызвать формальдегид, ланолин и бензокаин в составе туалетной бумаги.

В то же время обесцвеченная дешевая серая туалетная бумага не вызывает таких симптомов.

Салфетки для лица, бумажные полотенца и другие виды бумаги содержат формальдегид. Его используют для улучшения прочности во влажной среде. Белая плотная туалетная бумага гораздо чаще содержит формальдегид, чем более тонкая дешевая бумага.

Считается, что туалетная бумага, как средство гигиены, не должна содержать вредных веществ. Однако на самом деле это не так. Формальдегид не только вызывает раздражение, но и причислен к канцерогенам.

В коммерческих продуктах используется около 100 тысяч химических веществ. Лишь малую часть из них проверяли на возможные риски для здоровья.

Ученые пришли к мнению, что в случаях хронических проблем вульвы следует обращаться к врачу и использовать обычные стандарты лечения. Если все результаты анализов отрицательные и причину вагинита невозможно определить, следует отказаться от белой туалетной бумаги на определенный период, чтобы отследить, улучшается ли ситуация.

Также ученые отметили, что производители туалетной бумаги должны раскрывать реальный состав товаров и методы, которыми отбеливается бумага.

Интересный факт о туалетной бумаге

Пока в мире туалетная бумага эволюционировала от китайских разработок VI века до американских рулонов конца XIX века, в СССР это средство гигиены появилось только в 1969 году.

Советские власти, сосредоточенные на военных амбициях, а не на бытовом комфорте граждан, закупили в Англии оборудование для ее производства только через 50 лет после революции. До этого момента население десятилетиями использовало обычные газеты.

Интересно, что сначала новинка не имела спроса, поскольку граждане просто не понимали ее предназначения. Государству пришлось проводить рекламную кампанию, чтобы приучить людей к специализированной бумаге. Вскоре после популяризации туалетная бумага стала очередным советским дефицитом.

