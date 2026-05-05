Лила Мосс появилась на Met Gala в золотом платье "русалке" с обнаженной спиной
23-летняя Лила Мосс посетила Бал Института костюма Met Gala, прошедший минувшей ночью в Нью-Йорке.
Дочь супермодели Кейт Мосс выбрала для выхода на дорожку золотое платье фасона «русалка» на тонких бретельках и с обнаженной спиной от американского бренда Conner Ives. Волосы девушки были собраны частично в пучок, а частично распущены, в ушах были серьги-висюльки, а на лице легкий макияж с акцентом на глаза и немного нюдовой помады на губах.
Обута модель была в босоножки на каблуках, подобранные под цвет ее наряда, а завершал ее образ светлый маникюр и кольцо на указательном пальце с камнем.
