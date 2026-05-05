Известные супруги спровоцировали скандал взносом в более 10 млн долларов на Met Gala: что критикуют звезды

Джефф Безос и его жена Лорен Санчес / © Associated Press

Основатель Amazon Джефф Безос и его жена Лорен Санчес привлекли внимание масштабными тратами на Met Gala 2026, сумма которых вызвала широкий резонанс в Сети.

Участие звездной пары вызвало громкую волну дискуссий еще до начала вечера — на этот раз из-за масштабов их финансового влияния. По информации инсайдеров, как пишет Page Six, супруги стали ключевым донором события и получили статус почетных председателей, что автоматически подняло ставки. В кулуарах говорят о многомиллионных взносах, которые меняют баланс сил в модной индустрии. Параллельно с этим другие звездные сопредседатели — Бейонсе, Николь Кидман, Винус Уильямс и Анна Винтур — сохраняют церемониальные роли. В то же время бренд Saint Laurent отвечает за каталог выставки.

По разным оценкам, вклад Безоса и Санчес стартует от 10 миллионов долларов и может достигать вдвое большей суммы. Поговаривают, что имя миллиардера в этом году буквально повсюду — от приглашений до ключевых элементов коммуникации вечера. Именно это стало триггером для критиков, которые видят в таком влиянии опасный прецедент. Дискуссия вышла за пределы модных колонок и затронула более широкий вопрос — не теряет ли событие свой культурный вес. Некоторые говорят о трансформации Met Gala из пространства для творчества в площадку демонстрации капитала. Другие же, наоборот, подчеркивают: без в

«Было время, когда доступ к таким событиям, как Met Gala, или даже к страницам Vogue нельзя было просто получить — до этого дорастали благодаря своему влиянию, работе и вкладу. Это имело ощущение престижа, который приобретается, а не покупается», — заявила Стефани Уинстон Уолкофф.

На этом фоне в соцсетях начали появляться призывы к бойкоту мероприятия. Часть индустрии открыто говорит об изменении правил игры: мол, теперь ключ к влиянию — это не только репутация, но и финансовые возможности. В то же время другие игроки рынка напоминают, что такие фигуры, как Безос, давно стали частью глобального культурного ландшафта. Их присутствие, пусть и противоречивое, обеспечивает событию масштаб и резонанс. Дискуссия фактически расколола среду на два лагеря. И ни один из них пока не готов отступать.

«Безосы сегодня олицетворяют американскую мечту с точки зрения статуса, богатства и стиля. Они демонстрируют показательное потребление и имеют одобрение Анны Винтур», — отметил Уильям Норвич.

Стоит добавить, что это не первый опыт сотрудничества миллиардера с Met Gala: еще в 2012 году его компания Amazon выступала среди партнеров мероприятия. Тогда же Анна Винтур лично помогала ему с модными решениями перед выходом на красную дорожку. Сейчас масштабы участия значительно шире — и значительно заметнее.

