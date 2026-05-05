Трамп откровенно высказался о Зеленском: что сказал президент

Зеленский и Трамп. / © Associated Press

Президента США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленским «хитрым парнем». В то же время он вспомнил «агрессивный» момент в Овальном кабинете.

Об этом лидер американцев высказался в эфире Salem News Channel, когда его спросили об его отношении Зеленского после того, как Украина направила ОАЭ антидроновую помощь.

Трамп заявил, мол, Зеленский «непростой человек, он хитрый парень». Впрочем, добавил глава Белого дома, украинский лидер ему нравится.

«И мне нравится Зеленский. Я всегда с ним ладил, кроме того момента в Белом доме, который, по моему мнению, был с его стороны несколько агрессивным. Знаете, в Овальном кабинете. Я уверен, вы, вероятно, помните это», — сказал Трамп.

Напомним, во время этого же интервью Дональд Трамп в очередной раз заявил о потере территорий Украиной, но добавил, что терпит потери и Москва. Также он упомянул о НАТО, отметив, что сейчас США продают оружие Альянсу, а тот уже передает его Киеву.

