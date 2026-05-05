Рианна вместе со своим партнером — рэпером A$AP Rocky — появилась на благотворительном Бале Института костюма Met Gala 2026, который состоялся в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Пара выбрала для своего появления контрастные луки.

Поп-дива появилась на мероприятии в кутюрном текстурированном ансамбле в металлическом оттенке из коллекции осень-зима 2025 бренда Maison Margiela. Он состоял из платья макси, обильно расшитого сверху камнями, стразами и цепочками, а также из скульптурного ореола с драпировкой, который окутывал ее тело. Наряд имел воротник-стойку и пуговицы сзади.

Прическу Рири украсила металлическими завитками с камнями, к лицу приклеила несколько камушков, надела драгоценные серьги, браслеты и кольца от Briony Raymond и Dyne. Она сделала макияж с золотистыми тенями и коричневой помадой, а также длинный маникюр цвета металлик.

A$AP Rocky выбрал для своего появления нежно-розовое пальто-халат от Модного дома Chanel с черными атласными лацканами — имитацией пиджака, и с нежно-розовым широким поясом с черной каймой и розовой бахромой.

На нем также была белая рубашка, черный галстук-бабочка, черные брюки и черные лакированные туфли.

Из аксессуаров рэпер использовал черный 3D-цветок-брошь с камнями, золотую цепь с подвеской, золотые серьги с бриллиантами, а также миниатюрный клатч в виде красного яблока.

