Влюбленные на Met Gala: Рианна в скульптурном ансамбле, A$AP Rocky — в нежно-розовом пальто-халате
Пара, воспитывающая троих детей, посетила самое ожидаемое модное событие года.
Рианна вместе со своим партнером — рэпером A$AP Rocky — появилась на благотворительном Бале Института костюма Met Gala 2026, который состоялся в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Пара выбрала для своего появления контрастные луки.
Поп-дива появилась на мероприятии в кутюрном текстурированном ансамбле в металлическом оттенке из коллекции осень-зима 2025 бренда Maison Margiela. Он состоял из платья макси, обильно расшитого сверху камнями, стразами и цепочками, а также из скульптурного ореола с драпировкой, который окутывал ее тело. Наряд имел воротник-стойку и пуговицы сзади.
Прическу Рири украсила металлическими завитками с камнями, к лицу приклеила несколько камушков, надела драгоценные серьги, браслеты и кольца от Briony Raymond и Dyne. Она сделала макияж с золотистыми тенями и коричневой помадой, а также длинный маникюр цвета металлик.
A$AP Rocky выбрал для своего появления нежно-розовое пальто-халат от Модного дома Chanel с черными атласными лацканами — имитацией пиджака, и с нежно-розовым широким поясом с черной каймой и розовой бахромой.
На нем также была белая рубашка, черный галстук-бабочка, черные брюки и черные лакированные туфли.
Из аксессуаров рэпер использовал черный 3D-цветок-брошь с камнями, золотую цепь с подвеской, золотые серьги с бриллиантами, а также миниатюрный клатч в виде красного яблока.