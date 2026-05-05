Закохані на Met Gala: Ріанна у скульптурному ансамблі, A$AP Rocky – у ніжно-рожевому пальті-халаті

Ріанна і A$AP Rocky / © Associated Press

Ріанна разом зі своїм партнером — репером A$AP Rocky — з’явилася на благодійному Балі Інституту костюма Met Gala 2026, який відбувся у Метрополітен-музеї у Нью-Йорку. Пара обрала для своєї появи контрастні луки.

Попдіва з’явилася на заході у кутюрному текстурованому ансамблі металевого відтінку з колекції осінь-зима 2025 бренду Maison Margiela. Він складався з сукні максі, рясно розшитої зверху камінням, стразами і ланцюжками, а також зі скульптурного ореолу з драпуванням, який огортав її тіло. Вбрання мало комір-стійку і ґудзики ззаду.

Зачіску Рірі прикрасила металевими завитками з камінням, до обличчя приклеїла кілька камінчиків, одягла коштовні сережки, браслети і каблучки від Briony Raymond і Dyne. Вона зробила макіяж із золотистими тінями і коричневою помадою, а також довгий манікюр кольору металік.

A$AP Rocky обрав для своєї появи ніжно-рожеве пальто-халат від Модного дому Chanel з чорними атласними лацканами — імітацією піджака, і з ніжно-рожевим широким поясом з чорною облямівкою і рожевою торочкою.

На ньому також була біла сорочка, чорна краватка-метелик, чорні штани і чорні лаковані туфлі.

Із аксесуарів репер використав чорну 3D-квітку-брошку з камінням, золотий ланцюг з підвіскою, золоті сережки — діамантами, а також мініатюрний клатч у вигляді червоного яблука.

