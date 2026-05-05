Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 6 травня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 6 травня?
Місяць розповідає
Один із найскладніших в енергетичному плані днів місячного календаря, енергетика якого негативно впливає на людську психіку. Хоч би чим ми займалися, необхідно враховувати всі чинники, що будуть зумовлені гульбою сил зла.
Місяць рекомендує
Бажано — зрозуміло, якщо буде така можливість — не виходити з дому й обмежити спілкування з людьми, особливо з тими, хто викликає в нас негативні емоції. Можна — і потрібно — міркувати про попередній життєвий етап і визначити, в який момент було припущено помилки, що привели нас не туди, куди нам було треба. Оскільки негативна енергія дня боїться гарного настрою, бажано підтримувати його будь-якими способами — найкраще за все за допомогою заняття, що викликає в нас позитивні емоції, — наприклад, свого хобі.
Місяць застерігає
Небажано брати на себе обов’язки своїх колег: у такий спосіб ми привчимо їх до своєї опіки, що виявиться для них не добром, а злом.
