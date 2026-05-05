Королева Летиция появилась на церемонии в эффектном вечернем платье и с фамильными бриллиантами на шее

Королева Летиция произвела фурор на 50-летии газеты «El País», появившись в черном платье, которое она впервые продемонстрировала в прошлом году во время поездки в Египет.

Ольга Кузьменко
Королева Летиция

Королева Летиция / © Getty Images

Для этого случая королева Летиция выбрала эффектное черное платье миди облегающего силуэта, идеально подходящее для мероприятия. Это платье выделялось своим вырезом-лодочкой и очень короткими рукавами. Впервые она надела его в прошлом году во время своей поездки в Каир, где председательствовала на встрече с испанской общиной.

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Образ свой Летиция дополнила атласной сумкой с металлической застежкой от Max Mara и парой туфель на невысоком каблуке от Magrit, модель «Carlota», высотой всего четыре сантиметра, — одни из ее любимых.

Королева выбрала великолепные украшения из королевской коллекции. Это было бриллиантовое колье-ривьера — бесценное украшение, принадлежавшее королеве Виктории Евгении и являвшееся одним из свадебных подарков от ее мужа, Альфонсо XII. А также Летиция предпочла бриллиантовые серьги. Вечерний макияж в теплых оттенках и красивая укладка завершали образ супруги монарха.

Королева Летиция / © Getty Images

Король был одет в серый полосатый костюм, белую рубашку и голубой галстук в мелкий принт и обут в черные кожаные туфли.

Ранее, напомним, мы показывали, как выглядели образы королевы Летиции из поездки в Египет.

