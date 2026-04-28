- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 149
- Время на прочтение
- 1 мин
Королева Летиция в рубашке с закатанными рукавами и классических брюках появилась на аудиенции
Королева Летиция принимала сегодня членов кафедры государственной политики им. Карлоса I и группу экспертов из Законодательной обсерватории по редким заболеваниям во дворце Сарсуэла в Мадриде.
Для делового мероприятия Ее Величество выбрала свободную рубашку с круглым вырезом и закатанными рукавами в голубую полоску, созданную дизайнером Адольфо Домингесом, стоимость такой 129 евро, а также дополнила лук черными классическими брюками с черным кожаным поясом на талии.
На ногах у королевы были обуты элегантные черные туфли «Мэри Джейн» от Sezane, сочетающие классический стиль с современными тенденциями. Эта модель в гардеробе у Летиции представлена в нескольких оттенках.
В качестве украшений Ее Величество выбрала кольцо Coreterno и маленькие золотые серьги-кольца. Макияж был выполнен в натуральных оттенках, а волосы королева распустила, сделав боковой пробор.
