Королева Летиция в нежном платье, а король Филипп VI во фраке: королевская чета посетила церемонию
Король и королева Испании присутствовали сегодня на вручении литературной премии «Мигель де Сервантес» 2025 в Университете Алькала-де-Энарес в Мадриде.
Королева Летиция появилась на церемонии в платье Carolina Herrera, которое не является новинкой, Ее Величество носила его еще в 2015 году. У наряда были слегка присобранные рукава с бантами, которые добавляют образу нотку женственности.
Образ королева дополнила нежной бежевой сумкой с цветочным прином от Furla.
Это мини-сумочка Top Handle Mini Bag в цветочном принте Toni Ballerina Floral, которую королева Летиция добавила в свой гардероб в 2023 году во время официальной поездки в Германию и с тех пор использует только для особых случаев. Ее цена, 395 евро.
Также Летиция была обута в нюдовые слингбэки на невысоких каблуках, распустила волосы и сделала выразительный макияж, а в ее ушах сверкали серьги-пусеты.
Король Филипп VI надел черный смокинг в сочетании с белой рубашкой, красным галстуком и песочным жилетом. Он был обут в кожаные туфли и в руках держал трость.
Днем ранее королева Летиция присутствовала на мероприятии в преддверии церемонии вручения премии «Мигель де Сервантес 2025» в Королевском дворце в Мадриде, где появилась в нежно-голубом наряде.