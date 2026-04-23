Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
125
Время на прочтение
1 мин

Королева Летиция в нежном платье, а король Филипп VI во фраке: королевская чета посетила церемонию

Король и королева Испании присутствовали сегодня на вручении литературной премии «Мигель де Сервантес» 2025 в Университете Алькала-де-Энарес в Мадриде.

Автор публикации
Ольга Кузьменко

Король Филипп VI и королева Летиция

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция появилась на церемонии в платье Carolina Herrera, которое не является новинкой, Ее Величество носила его еще в 2015 году. У наряда были слегка присобранные рукава с бантами, которые добавляют образу нотку женственности.

Образ королева дополнила нежной бежевой сумкой с цветочным прином от Furla.

Сумка королевы Летиции от Furla / © Getty Images

Это мини-сумочка Top Handle Mini Bag в цветочном принте Toni Ballerina Floral, которую королева Летиция добавила в свой гардероб в 2023 году во время официальной поездки в Германию и с тех пор использует только для особых случаев. Ее цена, 395 евро.

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Также Летиция была обута в нюдовые слингбэки на невысоких каблуках, распустила волосы и сделала выразительный макияж, а в ее ушах сверкали серьги-пусеты.

Король Филипп VI надел черный смокинг в сочетании с белой рубашкой, красным галстуком и песочным жилетом. Он был обут в кожаные туфли и в руках держал трость.

Днем ранее королева Летиция присутствовала на мероприятии в преддверии церемонии вручения премии «Мигель де Сервантес 2025» в Королевском дворце в Мадриде, где появилась в нежно-голубом наряде.

Королева Летиция / © Getty Images

