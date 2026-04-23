Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція з’явилася на церемонії в сукні Carolina Herrera, яка не є новинкою. Вона одягала її ще 2015 року. Вбрання мало злегка призібрані рукави з бантами, які додають образу нотки жіночності.

Образ Її Величність доповнила ніжною бежевою сумкою із квітковим прином від Furla.

Сумка королеви Летиції від Furla / © Getty Images

Це мінісумочка Top Handle Mini Bag у квітковому принті Toni Ballerina Floral, яку королева Летиція додала до свого гардеробу 2023 року під час офіційної поїздки до Німеччини і відтоді використовує лише для особливих випадків. Її ціна — 395 євро.

Також Летиція була взута в нюдові слінгбеки на невисоких підборах, розпустила волосся і зробила виразний макіяж, а в її вухах виблискували сережки-пусети.

Король Філіп VI одягнув чорний смокінг у поєднанні з білою сорочкою, червоною краваткою та пісочним жилетом. Він був взутий у шкіряні туфлі і в руках тримав тростину.

Днем раніше королева Летиція була присутня на заході напередодні церемонії вручення премії «Мігель де Сервантес 2025» у Королівському палаці в Мадриді, де з’явилася у ніжно-блакитному вбранні.