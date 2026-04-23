50-річна Шарліз Терон побачила світ у "голому" образі

Для заходу акторка обрала улюблений бренд одягу. Її образ був на межі елегантності і провокації.

Шарліз Терон / © Associated Press

Шарліз Терон відвідала прем’єру фільму «Верхівковий хижак», у якому виконала головну роль. Подія відбулася у Нью-Йорку, а з’явилася на ній вона з ніг до голови у Dior.

Маскулінний образ Терон був представлений під час демонстрації чоловічої колекції одягу на сезон осінь-зима 2026. Лук складався з оверсайз жакету і прямих класичних штанів. Пікантності луку додало те, що акторка вирішила одягнути жакет на голе тіло, а замість прикраси на шию обрала білий шовковий комір зі складками і зав’язками.

Також акторка доповнила лук яскравим макіяжем з червоною помадою і укладанням з легкими хвилями, які стилісти вклали їй назад.

Шарліз Терон багато років співпрацює з Dior і була обличчям аромату J’Adore, поки її не змінила Ріанна. Однак навіть зараз вона лишається шанувальницею марки і часто обирає її для свої появ, зокрема світських.

