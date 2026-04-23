70-летняя Донателла Версаче появилась на красной дорожке в Лондоне и восхитила стройностью

Донателла Версаче и Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Реклама

В свои 70 лет модельер Донателла Версаче поддерживает форму и всегда подчеркивает фигуру платьями. Во время лондонской премьеры фильма «Дьявол носит Prada 2» она стала одной из самых заметных гостей мероприятия, а все из-за изысканных образов.

Итальянка осталась верна эстетике бренда, который основал ее брат Джанни и который является ее визитной карточкой.

Черное платье, которое Донателла надела, открывало плечи и подчеркивало талию. Юбка у наряда была прямой и длинной, а вот верх был с мелкими складками ткани.

Реклама

Второе платье модельер надела на мероприятие, которое проводили уже после показа. Она переоделась в еще одно длинное платье оттенка пыльной розы, которое было украшено бисером, сеткой и плиссированной тканью на подоле.

Появление Донателлы на этой премьере было не просто светским выходом. Дизайнер также сыграла в фильме эпизодическую роль и это подчеркивает тесную связь между фильмом и индустрией моды.

Также связи Модного дома Versace с премьерным туром добавила Энн Хэтэуэй, когда надела платье, пошитое на заказ. Это придало присутствию Донателлы на мероприятии дополнительной символики.