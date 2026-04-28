- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 11
- Час на прочитання
- 1 хв
Королева Летиція в сорочці із закоченими рукавами та класичних штанях з'явилася на аудієнції
Королева Летиція приймала сьогодні членів кафедри державної політики ім. Карлоса I та групу експертів із Законодавчої обсерваторії з рідкісних захворювань у палаці Сарсуела у Мадриді.
Для ділового заходу Її Величність обрала вільну сорочку з круглим вирізом та закоченими рукавами у блакитну смужку, створену дизайнером Адольфо Домінгесом, вартість такої 129 євро, а також доповнила лук чорними класичними штанями із чорним шкіряним поясом на талії.
На ногах у королеви були взуті елегантні чорні туфлі «Мері Джейн» від Sezane, які поєднують класичний стиль із сучасними тенденціями. Ця модель в гардеробі Летиція представлена в декількох відтінках.
Як прикраси її Величність обрала каблучку Coreterno і маленькі золоті сережки-кільця. Макіяж був виконаний у натуральних відтінках, а волосся королева розпустила, зробивши бічний проділ.
Раніше, нагадаємо, ми розповідали, чому королева Летиція обирає не фарбувати волосся.