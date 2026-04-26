Дуже стильна: який вигляд має улюблена весняно-літня сумка іспанської королеви Летиції

Королева Летиція / © Getty Images

Реклама

Її Величність з'явилася на заході у красивій весняній сукні з бантами від Carolina Herrera, туфлях-слінгбеках на низьких підборах, а в руках тримала сумку Furla з гарним квітковим принтом.

Король Філіп VI та королева Летиція / © Getty Images

Це модель Toni Ballerina Floral, вона є в гардеробі королеви Летиції щонайменше від 2023 року. Це мініатюрна сумочка з фактурної шкіри Ares із квітковим принтом.

Сумка Furla королеви Летиції / © Getty Images

Унікальність та оригінальність сумки надає металева застібка-закрутка з логотипом Arch на передній частині. Зовнішня задня кишеня дозволяє легко дістати особисті речі, а королева Летиція, як відомо, носить у своїй сумці лише два предмети.

Реклама

Вартість такого аксесуару складає 395 євро, що відносить сумку до категорії доступної розкоші для королівської особи.