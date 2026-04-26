Рисові чипси з креветками tiktok.com/@ptashka.oly

Реклама

Рисові чипси з креветкою — це мінімум інгредієнтів, максимум текстури, та той самий хрускіт, який робить страву по-справжньому незабутньою. Це не просто закуска, а ідеальний варіант для вечірки, кіновечора чи коли хочеться чогось незвичайного без складних кулінарних маніпуляцій, а про рецепт їхнього приготування розповіли на сторінці ptashka.oly.

Рисові чипси з креветками tiktok.com/@ptashka.oly

Інгредієнти рисовий папір креветки (очищені, але з хвостиками для естетики) соус шрірача чи гострий кетчуп 2 ст. л соєвий соус 1 ст. л часник 1 зубчик зелена цибуля олія

Рисові чипси з креветками tiktok.com/@ptashka.oly

Рисові чипси з креветками tiktok.com/@ptashka.oly

Приготування

Рисовий папір швидко змочіть з обох боків. Важливо не перетримати, він має стати м’яким, але не розмокнути. Викладіть креветки на лист, але залиште трохи простору між ними. Накрийте другим змоченим листом рисового паперу та акуратно притисніть краї, щоб вони склеїлися. Збризніть заготівлю олією з обох боків і викладіть на пергамент, це допоможе уникнути прилипання. Готуйте у духовці чи аерогрилі за температури 200°C приблизно 10–12 хв, поки чипси не стануть золотистими та хрусткими. Поки чипси запікаються, приготуйте соус. Змішайте соєвий соус, додайте шрірачу чи кетчуп, потім подрібнений часник і всипте нарізану зелену цибулю. Готові чипси трохи остудіть, а потім наламайте руками чи наріжте на шматочки, полийте соусом і акуратно перемішайте.

Ідеально подавати одразу, поки вони максимально хрусткі.

Рисові чипси з креветкою — той самий рецепт, який легко стане вашим «козирем» на кухні. Він ефектний, готується просто та завжди викликає «вау» реакцію.