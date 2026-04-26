Озеро у вигляді серця / © Associated Press

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 27 квітня до 3 травня?

Овен

Овнів — особливо тих представників цього пристрасного знака, які останнім часом з головою пірнули в новий роман — зірки застерігають від притаманної їм легковажності в цих стосунках. А все через їхню серйозність, завдяки якій вони не стануть черговим «пунктом» у списку їхніх захоплень або, як кажуть у таких випадках, «донжуанському списку», а виявляться дуже важливим — можна навіть сказати, доленосним — життєвим моментом. Змарнувавши шанс здобути справжнє щастя, найімовірніше, про це доведеться серйозно — і дуже швидко — пожалкувати.

Рак

Ракам зірки подарують рідкісну можливість повторно увійти в одну й ту саму річку, тобто спробувати повернутися до стосунків, які якийсь — як тривалий, так і не дуже — час тому мали для них велике значення, але потім зійшли нанівець. Можливо, представники знака й самі не знають, чому так сталося, але нинішні події дадуть їм зрозуміти, як виправити ситуацію і повернути те, що було втрачено — на щастя, не назавжди, а лише на певний час. Головне — не втратити нинішній шанс, який може виявитися останнім — ще раз доля, найімовірніше, не розщедриться.

Риби

Риби, які не так давно знайшли особисте щастя, офіційно оформивши стосунки з коханою людиною, схоже, вже зрозуміли: нерозумно сподіватися, що коли мине медовий місяць, усе складатиметься само собою. Спільне життя — й особливо це стосується розв’язання побутових питань — вимагає не тільки постійної уваги, а й участі обох сторін, інакше все просто розвалиться на шматочки. Лише взявши все, що відбувається, під контроль, можна буде знаходити єдиний правильний вихід із будь-якої поточної ситуації, пускати все на самоплив тут неприпустимо.

