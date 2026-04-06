Недешеве задоволення: скільки коштують сумки принцеси Кейт і королеви Камілли
Пропонуємо роздивитись, які сумки взяли на великодню службу жінки британської королівської родини.
Королівська родина традиційно відвідала великодню недільну службу, яка для вірян західного обряду припала цього року на 5 квітня. Однак крім вбрань, які обрали принцеса Кейт та королева Камілла, також увагу привернули і їхні сумки.
Представниці королівської родини люблять вишукані аксесуари і відомі бренди, тому свої святкові образи доповнили саме такими аксесуарами. Однак, мати сумки у обох були не з бюджетного сегменту і дозволити такий аксесуар зможе собі не кожна.
Принцеса Кейт
Принцеса Уельська вибрала невелику, але містку сумку з коричневої шкіри. У сумки була коротка ручка за золота фурнітура. Це модель від бренду DeMellier, а її вартість 450 доларів.
Королева Камілла
Дружина британського монарха обрала чорну сумку від Dior з короткими ручками та класичною простроченою шкірою. Сумку прикрашав брелок у вигляді назви бренду. Вартість такого аксесуару — 3600 доларів.