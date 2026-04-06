Курс валют на 6 квітня: скільки коштують долар, євро та злотий

Гривня зміцнилася до долара та євро

Реклама

НБУ встановив офіційний курс на 6 квітня на рівні 43,65 грн за 1 долар.

Про це свідчать дані регулятора.

Курс євро становить 50,31 грн, що на 14 копійок нижче, ніж учора. Офіційний курс польського злотого встановили на рівні 11,78 копійок.

Реклама

В обмінниках долар продають у середньому за 43,95 грн. Купують за 43,75 грн.

За євро в обмінниках пропонують 50,7 грн. Продають за 51,3 грн.

Раніше експерт повідомив, що в Україні в першу декаду квітня валютний ринок залишатиметься контрольованим. Втім, можливі ситуативні коливання. Одним із головних чинників, що впливатимуть на валюту, будуть зовнішні події та внутрішні ціни на пальне.