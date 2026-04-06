Як зробити компостер із піддонів своїми руками та перетворити сад на джерело поживного ґрунту

компостер із піддонів instagram.com/nettlesandpetals / © Instagram

Реклама

Компост — це серце будь-якого овочевого саду. Він не тільки живить ґрунт і рослини, а й допомагає утримувати вологу та перетворює город на справжню екосистему. І найкращий час, щоб розпочати, — саме зараз. Садівник Джеймі Волтон розповів, як перетворити старі палети на практичну та красиву систему для компостування, адже за допомогою простих матеріалів можна зібрати систему, яка прослужить роками та матиме естетичний вигляд на вашій ділянці.

Підготовка місця

компостер із піддонів instagram.com/nettlesandpetals / © Instagram

Джеймі обрав для компостних ящиків ділянку, яка кілька років була занедбана, там рясно росли плющ та падуб. Спершу він очистив територію та вирівняв землю, щоб піддони рівно стояли. Для садового використання важливо обирати термічно оброблені піддони та уникати тих, які мають маркування MB, адже вони оброблені токсичною речовиною метилбромідом.

Збирання компостних ящиків

Основну конструкцію Джеймі скріпив піддонами, а на дно поклав картон для мульчування ґрунту, а це допоможе зберегти вологу до додавання органічних матеріалів. Для доступу до компосту спереду закріпили додатковий піддон, який легко зняти за потреби.

Реклама

Щоб компост не заливало дощем і він не пересихав, садівник додав дах із оцинкованих листів, який встановив на кутових опорах із дерев’яних брусів 2×2 см. Для збирання дощової води використав жолоб, який веде у бак, так можна і поливати сад, і регулювати вологість компосту.

Простий та ефективний результат

Результат вийшов не тільки функціональний, а й привабливий. Компостні ящики з піддонів ідеально вписуються у сад, а догляд за ними не потребує спеціальних навичок. Ця система дозволяє отримати повноцінний органічний компост, який можна використовувати для підживлення овочів, фруктів, квітів і навіть декоративних рослин.

Зробити компостер із піддонів легко та просто, і що не менш важливо, виходить досить красиво. Це проєкт, який поєднує практичність із естетикою, допомагає економити ресурси та дає можливість зробити сад екологічнішим.