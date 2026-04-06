Кориця проти мурах / © Credits

Реклама

Навіть у найохайнішому домі іноді з’являються мурахи. Особливо навесні та влітку, коли вони активно шукають їжу, воду та нові місця для гніздування. Найчастіше їх можна побачити на кухні, там, де завжди є чим поживитися.

У пошуках екологічних рішень багато хто звертається до натуральних методів і кориця стала одним із найпопулярніших. Однак чи дійсно вона працює, розповіло видання Martha Stewart.

Чи вбиває кориця мурах

Коротка відповідь — ні. Кориця не знищує мурах, але може ефективно їх відлякувати. Її сильний аромат створює для комах несприятливе середовище, через яке вони не хочуть залишатися у вашому домі. Фактично, це не «зброя», а радше бар’єр, який змушує мурах шукати інші шляхи або місця.

Реклама

Мурахи орієнтуються за допомогою феромонів — хімічних «доріжок», які вони залишають для своїх родичів. Саме так вони знаходять їжу і повертаються до колонії. Активна речовина кориці — циннамальдегід, порушує ці сигнали. Простими словами, мурахи «втрачають маршрут», не можуть знайти їжу та не можуть повернутися до гнізда. У результаті їм стає складно виживати у цьому просторі і вони просто йдуть.

Як використовувати корицю

Є два простих способи:

Суха кориця. Посипте меленою корицею уздовж доріжок мурах, біля вікон і дверей та у щілинах і тріщинах. Розчин кориці. Змішайте корицю з водою та нанесіть ватною паличкою на шляхи пересування та біля входів у дім. Це створить «ароматичний бар’єр», який мурахи не захочуть перетинати.

Інші натуральні способи боротьби

Якщо кориці під рукою немає чи хочеться посилити ефект, є й інші варіанти.

Оцет . Це справжній універсальний засіб у домі. Його різкий запах також руйнує феромонні сліди. Змішайте воду та оцет у пропорції 1:1 і розпиліть у місцях появи мурах.

Ефірні олії. М’ята, чайне дерево, лаванда, евкаліпт або цитронела — всі ці аромати працюють подібно до кориці. Щоб їх використовувати, можна зробити спрей з олії, води та додати трохи спирту, чи змочити ватні кульки та розкласти біля входу. Будьте уважні та обережні, адже деякі олії можуть бути небезпечні для домашніх тварин.

Діатоміт (діатомова земля). Це один із небагатьох натуральних засобів, який дійсно знищує мурах. Він діє механічно, тобто пошкоджує їхній зовнішній покрив, висушує організм і призводить до загибелі. Просто насипте тонкий шар уздовж доріжок, але не купками, інакше мурахи просто обійдуть їх.

Чистота — головна стратегія

мурах / © Credits

Жоден лайфгак не працюватиме на 100%, якщо вдома є легкий доступ до їжі. Регулярне прибирання кухні, місць із кормом для тварин і поверхонь зі сміттям або крихтами — вже саме по собі зменшує кількість мурах.

Реклама

Якщо мурах дуже багато, варто звернути увагу на спеціальні приманки. Вони працюють інакше, ніж спреї, мурахи забирають отруту в колонію, знищується матка та зникає вся популяція.

Чому з’являються мурахи

Найчастіше мурахи зʼявляються у теплу пору року і причини цього прості: пошук їжі, вологи та створення нових гнізд. Коли вони знахолять ідеальне місце, то залишають «сигнали» для інших і проблема швидко масштабується.

У більшості випадків такі мурахи безпечні. Типові «кухонні» мурахи не кусають і не становлять серйозної загрози. Хоча деякі види можуть кусатися, якщо їх потривожити.

Кориця — це не пестицид, але ефективний натуральний спосіб сказати мурахам «вам тут не раді». У поєднанні з чистотою, оцтом чи ефірними оліями вона може стати частиною вашої екологічної стратегії боротьби зі шкідниками.