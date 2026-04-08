Колишній партнер Меган Маркл пожартував про її варення: як відреагувала герцогиня Сассекська

Меган Маркл повідомила свого колегу з серіалу "Форс-мажори" Патріка Дж. Адамса, що його "варення вже в дорозі", після того як він пожартував про те, що у нього "недостатньо підписників", щоб отримати подарунок від бренду герцогині Сассекської As Ever.

Патрік Дж. Адамс та Меган Маркл / © Getty Images

Меган пообіцяла Патріку Дж. Адамсу, що банка її варення вже в дорозі до нього, після того, як актор, який грав у серіалі екранного чоловіка герцогині, пожартував, що він не отримав джем, тому що у нього недостатньо підписників у соціальних мережах.

У подкасті Not Skinny But Not Fat Патрік, який зіграв коханого Меган, Майка Росса, в юридичній драмі «Форс-мажори», зізнався: «Я не отримав варення», після того, як ведуча Аманда Гірш розповіла, що їй надіслали квіткову посипку та варення від As Ever.

Герцогиня згадувалася кілька разів під час епізоду, зокрема коли Аманда запитала 44-річного Патріка, чи відправляла вона йому колись «рукописну записку».

"Так, я впевнений, що отримав рукописну записку", - відповів актор, похваливши "бездоганний" і "приголомшливий" почерк Меган, пише Daily Mail.

“Ти отримала варення? — парирував Патрік, після чого Аманда сказала, що отримала посилку з квітковим посипанням від As Ever за 15 доларів та спредом за 12 доларів.

А потім він пожартував: «Мені здається, у мене недостатньо підписників», на що Аманда піддражнила його, сказавши: «Тобі треба потрапити до списку».

Після того, як у Instagram був опублікований уривок із сюжету про герцогиню, Меган залишила коментар для Патріка та його дружини Троян Беллісаріо, повідомивши їм, що «варення вже в дорозі для вас».

Нагадаємо, у травні 2018 року Патрік Дж. Адамс та його дружина Троян Беллісаріо були серед гостей на весіллі Меган та принца Гаррі.

Патрік Дж. Адамс та його дружина Троян Беллісаріо на весіллі Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

