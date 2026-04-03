Меган Маркл поділилася милим відео сина Арчі та принца Гаррі, знятим на відпочинку
Герцогиня Сассекська опублікувала дуже лаконічне відео у своєму блогу в Instagram.
Меган показала, як принц Гаррі та їхній син принц Арчі катаються на лижах на гірськолижному схилі. У підписі до відео герцогиня лаконічно написала:
«Мої хлопчики. Арчі швидко вчиться! Так пишаюся тобою ❤️».
Раніше Меган ніколи не показувала, як її син уже вміє кататись на лижах. Натомість принц Гаррі демонстрував навички Арчі кататися на серфінгу. Діти Сассекських люблять спорт.