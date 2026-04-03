ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
749
Час на прочитання
1 хв

В елегантному вбранні та з доньками: 87-річна королева Софія відвідала захід

Королева Софія зі своїми доньками — інфантами Єленою та Крістіною — відвідали урочистий хід мовчання та Святого Христа у Картахені, у Мурсії.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Королева Софія з дочками інфантами Крістіною та Оленою / © Getty Images

Всі учасники цієї ходи, за винятком старшого брата і капелана, ходять з закрити обличчями і повинні дотримуватися мовчання, яке зазвичай супроводжується мовчанням публіки, що спостерігає за ходом, та співпрацею місцевих власників і підприємств, які вимикають свої вивіски, що світяться, і освітлення в міру проходження ходи.

87-річна королева Софія одягла чорний класичний костюм та доповнила образ безліччю прикрас на шиї. У неї було класичне укладання та легкий макіяж на обличчі. Її дорослі дочки Єлена та Крістіна також одягли чорні костюми у поєднанні з білими сорочками. Всі троє вони махали публіці, що зібралася руками, тепло вітаючи її.

Нагадаємо, королева Софія лише нещодавно повернулася до виконання своїх королівських обов’язків після смерті своєї сестри Ірен. Але її робочий графік дуже насичений та щільний. Нещодавно ми показували, як Софія в класичному чорному костюмі сходила на виставку.

Дата публікації
Кількість переглядів
749
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie