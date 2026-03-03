- Дата публікації
У класичному чорному костюмі: елегантна королева Софія сходила на виставку
Через 40 днів після смерті принцеси Ірен, королева Софія пом'якшила жалобу, додавши до свого гардеробу кілька білих вбрань з візерунками та з'явилася на відкритті виставки «Пікассо. Біблійне коріння».
Королева Софія вирушила до Бургоса на відкриття виставки і обрала для цього виходу у світ чорно-білу блузку з візерунком, чорний класичний штанний костюм і хустку в тій самій колірній гамі. У руках королева тримала невелику сумку прямокутної форми, а взута була в замшеві туфлі на підборах. Її фірмова зачіска, легкий макіяж та кілька прикрас на шиї, а також брошка на жакеті завершували королівський образ.
Виставка “Пікассо. Біблійне коріння» проходитиме від 3 березня до 29 червня 2026 року, на ній будуть представлені 44 роботи, присвячені біблійним відсиланням та впливу християнської образності на творчість Пікассо.
Королева Софія дуже зосереджена на своєму графіку, що допомагає їй впоратися зі втратою сестри – принцеси Ірен. Цього тижня королева відвідає ще одну виставку.