У класичному чорному костюмі: елегантна королева Софія сходила на виставку

Через 40 днів після смерті принцеси Ірен, королева Софія пом'якшила жалобу, додавши до свого гардеробу кілька білих вбрань з візерунками та з'явилася на відкритті виставки «Пікассо. Біблійне коріння».

Королева Софія

Королева Софія / © Getty Images

Королева Софія вирушила до Бургоса на відкриття виставки і обрала для цього виходу у світ чорно-білу блузку з візерунком, чорний класичний штанний костюм і хустку в тій самій колірній гамі. У руках королева тримала невелику сумку прямокутної форми, а взута була в замшеві туфлі на підборах. Її фірмова зачіска, легкий макіяж та кілька прикрас на шиї, а також брошка на жакеті завершували королівський образ.

Виставка “Пікассо. Біблійне коріння» проходитиме від 3 березня до 29 червня 2026 року, на ній будуть представлені 44 роботи, присвячені біблійним відсиланням та впливу християнської образності на творчість Пікассо.

Королева Софія / © Getty Images

Королева Софія / © Getty Images

Королева Софія дуже зосереджена на своєму графіку, що допомагає їй впоратися зі втратою сестри – принцеси Ірен. Цього тижня королева відвідає ще одну виставку.

Королева Софія та принцеса Ірен у молодості / © Getty Images

Королева Софія та принцеса Ірен у молодості / © Getty Images

