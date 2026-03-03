фучки tiktok.com_bude_smachno_razom

Фучки — традиційна страва лемків, етнографічної групи українців, які історично проживали у Карпатському регіоні. Лемківська кухня формувалася в умовах гірського побуту, вона проста, ситна, сезонна та надзвичайно винахідлива. Квашена капуста, борошно, яйця — доступні інгредієнти, які перетворюються на ароматні оладки.

Сьогодні фучки — це не лише спадщина, а й тренд на локальні рецепти та ферментовані продукти, а про рецепт їхнього приготування розповіли на сторінці Буде смачно разом.

Інгредієнти квашена капуста 250 г борошно 250 г молоко 250 мл яйця 3 шт. цибуля 1 шт. сіль цукор ½ ч. л сода ¼ ч. л олія кмин

Приготування

У мисці збийте яйця з сіллю та цукром до однорідності. Борошно просійте, змішайте з содою та поступово введіть у яєчну масу. Тісто вийде густим, тож додавайте молоко частинами та ретельно перемішуйте. Консистенція має бути як у класичних оладок, густа, але пластична. Квашену капусту добре відтисніть від розсолу. За потреби промийте, якщо надто кисла, та дрібно поріжте. Додайте до тіста разом із подрібненою цибулею та кмином. Перемішайте. Дайте тісту «відпочити» 15–20 хв, це зробить текстуру ніжнішою. Розігрійте сковороду з олією на середньому вогні. Викладайте тісто ложкою та сформуйте оладки. Смажте з обох боків до золотистої скоринки.

Подавання

Сметана

Грибний соус для глибшого смаку

Йогуртовий соус із зеленню

Домашній часниковий діп

Фучки чудово смакують і гарячими, і теплими, бо це універсальна страва для бранчу, вечері чи зустрічі з друзями.

Поради

Капусту обов’язково добре відтисніть, адже зайва волога зробить тісто надто рідким.

Якщо хочете хрусткішу текстуру, просто додайте трохи більше цибулі.

Для пісного варіанту замініть молоко водою та не додавайте яйця. Можна додати 1–2 ложки рослинної олії у тісто для м’якості.

Фучки — це більше, ніж оладки з капусти, цк історія Карпат на вашій кухні та доказ того, що простота може бути розкішною. І якщо ви шукаєте страву, яка одночасно традиційна та стильна, це саме вона.