Меланія Трамп у вовняному костюмі і лубутенах з’явилася на засіданні Ради безпеки ООН

Меланія Трамп головувала на засіданні Ради безпеки ООН у штаб-квартирі у Вашингтоні, яке було присвячене захисту дітей у конфліктах. Це перший випадок в історії, коли чинна перша леді взяла на себе керівництво від США Радою безпеки ООН.

На засіданні Меланія зявилася у стриманому діловому образі. На ній був темно-сірий вовняний костюм від Dior, який складався з жакета приталеного силуету з трьома ґудзиками та клапанами для кишень і спідниці-олівця довжиною трохи нижче коліна. Талію вона підкреслила чорним шкіряним поясом.

Лук пані Трамп доповнила чорними туфлями на високих шпильках від Christian Louboutin. Вона зробила улюблену зачіску з локонами, макіяж смокі-айс і молочний манікюр.

