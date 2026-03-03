ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Меланія Трамп у вовняному костюмі і лубутенах з’явилася на засіданні Ради безпеки ООН

Дружина Дональда Трампа очолила засідання Радбезу ООН.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Меланія Трамп

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп головувала на засіданні Ради безпеки ООН у штаб-квартирі у Вашингтоні, яке було присвячене захисту дітей у конфліктах. Це перший випадок в історії, коли чинна перша леді взяла на себе керівництво від США Радою безпеки ООН.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

На засіданні Меланія зявилася у стриманому діловому образі. На ній був темно-сірий вовняний костюм від Dior, який складався з жакета приталеного силуету з трьома ґудзиками та клапанами для кишень і спідниці-олівця довжиною трохи нижче коліна. Талію вона підкреслила чорним шкіряним поясом.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Лук пані Трамп доповнила чорними туфлями на високих шпильках від Christian Louboutin. Вона зробила улюблену зачіску з локонами, макіяж смокі-айс і молочний манікюр.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Нагадаємо, напередодні Меланія Трамп показалася у білому костюмі і карамельній сорочці.

